První půle moc vzruchu – až na pár výjimek – nenabídla. Naopak po obrátce se děly věci. Domácí, v jejichž sestavě nastoupilo několik nedávných členů ligového A-týmu, se ujali vedení trefou Elbla. Pak Baník mířil jen do tyče, načež si vlastní gól vstřelil Krupička. Když pak o chvíli později přidal další zásah Pospíšil, bylo hotovo. V závěru ještě debakl Slezanů dokonal Proniuk.

„Myslím si, že první poločas byl z naší strany velmi slušný, od 20. minuty jsme byli lepší na míči. Bohužel, trápila nás menší kvalita ve finální fázi, ale byly tam dobré situace. Jedna možná do penalty, na to se ale nikdo ptát nebude,“ líčil trenér Baníku Josef Dvorník.

Klíčovým momentem byla úvodní branka. „Ze standardky, z dlouhého autu. Tam to musíme uhrát lépe. Pak zase špatné vystoupení stopera na ofsajd na půlící čáře a Olomouc to dohrávala do našeho vlastního gólu. Tyto chyby se ve druhé lize trestají,“ mrzelo Dvorníka. „Bohužel, nyní nejsme ve stavu, abychom zvládali to, co ve třetí lize. Otočit skóre 0:2, nebo aspoň vyrovnat. Ale jsou k tomu relevantní důvody, hlavně ten, že druhá liga je prostě jiná, lepší. Nelze očekávat, že se nám to bude dařit jako na Spartě,“ vysvětlil.

Ve výsledku Baník inkasoval třikrát ze standardek. „Škoda toho břevna za stavu 0:1. Samozřejmě, být to 1:1, hrálo by se jinak, ale nedopadlo to a to je realita. Holt inkasovaných branek je spousta a i když na některých věcech pracujeme, možná bude trvat déle, než to hráči navnímají. Uvidíme,“ uvědomil si Josef Dvorník.

Před reprezentační přestávkou čeká B-tým Baníku ještě domácí duel s Líšní. „Tam to musíme urvat za každou cenu za tři body. Jakýmkoliv způsobem. Během pauzy si pak musíme některé věci vyhodnotit a říct si, jak na tom jsme,“ uzavřel Dvorník.

Sigma Olomouc B – Baník Ostrava B 5:0 (0:0)

Branky: 82. a 90+1. Proniuk, 47. Elbel, 63. vlastní Krupička, 69. Pospíšil. Rozhodčí: Cieslar – Hurych, Dohnálek. ŽK: Langer – Měkota, Kilibarda, Krupička. Diváci: 410.

Olomouc B: Koutný – Slavíček (83. Matys), Vraštil, Beneš, Leibl (46. Elbel) – Pospíšil, Fabiánek – Moses, Langer (79. Uriča), Šíp (79. Kramář) – Muritala (70. Proniuk).

Baník Ostrava B: Kubný – Krupička, Měkota, Říha, Sirotek – Holaň – Nogha (83. Temel), Komljenovic (70. Chvěja), Málek (70. M. Jaroň), Kilibarda (54. Nzanza) – Kašpárek.