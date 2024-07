Luděk Mikloško, sportovní šéf Baníku, o B-týmu „Všichni víme, že druhá liga nebude jednoduchá, oproti MSFL půjde o velký rozdíl. Vnímáme i jiná béčková mužstva, jako je Slavia nebo Sparta. Olomouc bych vyjmul, protože má v rezervě i starší hráče. Ale Slavia s mladými první rok sestoupila, neměla to jednoduché. To vše vnímáme a snažíme se na to připravit. Když chceme přivést hráče do béčka, díváme se i na to, aby byl perspektivní i pro A-tým. Aby měl šanci se prosadit. Ano, může se stát výjimka, když bychom potřebovali kádr zkvalitnit, ale hlavní cíl pro B-tým je přesun do áčka.“

Jak jste natěšení a připravení na druholigovou sezonu, do níž se béčko Baníku vrátilo po 56 letech?

Myslím si, že v přípravě jsme udělali, co jsme chtěli, šlo nám to herně i výsledkově. Na druhé straně, co si budeme povídat, druhá liga bude o něčem jiném. Jsou to mistrovská utkání, vyšší soutěž, kvalitnější soupeři, takže jsme plni očekávání, jakým způsobem to zvládneme. Už ten první zápas na Spartě, kde jde o top sbírku mládežnických hráčů, bude pro nás tvrdá konkurence. Ale my to srovnání chceme vidět. Těšíme se, jsme připravení, ale až ten zápas samotný ukáže, jak na tom jsme.

S přípravou panuje spokojenost?

Jo, určitě. Měli jsme super podmínky, soustředění v Polsku kousek od áčka, takže s tím byla maximální spokojenost. Odehráli jsme celkem čtyři zápasy. S Prostějovem jsme si vyzkoušeli soupeře, se kterým budeme během šesti sedmi kol hrát. Ať už soubojové a rychlostní věci nám ukázaly, že v některých aspektech musíme být preciznější. Zaglebie Lubin byl slabší soupeř, ale ani to není někdy na škodu. Člověk může vyzkoušet něco dopředu, kombinace a presink. Utkání s Wartou Poznaň a Cracovií Krakov byly podobné, oba nás prověřily, zvládli jsme je, i když nešli jsme po vítězství za každou cenu. Cenné to ale bylo, že Cracovia hraje v podobném rozestavení, jako Sparta. V tomto nám to vyhovovalo. Mistrovské zápasy jsou ale jiné.

Přípravou jste tedy úspěšně projeli, nicméně víte, jak to bývá. V sezoně může být vše jinak…