Ostravané se ujali dvoubrankového vedení v prvním poločase po trefách Kanii s Chvějou, ještě před přestávkou sice snížil Drame, ale více už hosté se skóre neudělali. Naopak v závěru střetnutí Ožvolda podtrhl třetím gólem cennou výhru Vítkovic, které tak mírně zvýšily svou šanci na záchranu.

Se třinácti body jich ztrácí na čtrnáctou nesestupovou příčku osm, Varnsdorf má však ještě dnešní duel proti Vyšehradu k dobru. "Dali jsme konečně první gól, také jsme hráli trochu z nižšího bloku, a z něj napadali, čímž jsme to soupři hodně ztížili," hodnotil trenér Ondřej Smetana.

"Myslím, že zrovna na Ústí to platilo. Pak jsme čekali na další šance, které postupně přišly, dali druhý gól, ale hodně zápas ovlivnilo snížení. To bylo laciné, protože to byla situace,. Na kterou se připravujeme a měli bychom ji mít pod kontrolou. Místo toho necháme soupeře skórovat a poznamenalo nás to," pokračoval kouč Vítkovic.

"Druhý poločas už pak byla válka o body. V naší situaci jsme je ale potřebovali urvat za každou cenu, jsem rád, že to kluci ubojovali a vydřeli," dodal Smetana.