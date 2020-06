Konečně skórovali jako první, konečně vítězství. To jsou slova, která se vybavila trenéru fotbalových Vítkovic Ondřeji Smetanovi, když ve středu jeho tým porazil v duelu 24. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Ústí nad Labem 3:1.

Ondřej Smetana. | Foto: Archiv Deníku

Ostravané tím zabodovali naplno poprvé nejen pod mladým koučem, ale vůbec po čtrnácti druholigových zápasech. „Hráli jsme trochu z nižšího bloku, a z něj napadali, čímž jsme to soupeři hodně ztížili. Myslím, že zrovna na Ústí to platilo. Zápas ale ovlivnilo snížení Ústí. To bylo laciné, inkasovali jsme ze situace, na kterou se připravujeme a měli bychom ji mít pod kontrolou. To nás poznamenalo,“ hodnotil Smetana.