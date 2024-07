Musím říct, že soupeř byl trošičku slabší, takže jsme vyzkoušeli ofenzivní kombinace a dovednosti, které bychom chtěli mít. Věřím, že sobotní utkání s Wartou Poznaň nás do defenzivy prověří daleko víc. Co se týká kádru, nějaký přerod tam je, představoval bych si, že bude trošku větší, ale jednání ještě probíhají. Věřím tomu, že dva tři hráči by nás mohli posílit a zvýšit kvalitu v kádru.

Poté jste odjeli do Polska do Szamotul, kde jste nastoupili proti rezervě Zablebie Lubin…

Prvních deset dní jsme měli prvotní blok bez zápasu, potom jsme odehráli jeden s Prostějovem. Myslím si, že pro obě strany velmi dobré, od nás skvělé dopředu. Samozřejmě tam byly chyby, které potom vyústily v inkasované góly, ale tím, že máme některé hráče, jenž s námi nebyli minulou sezonu, tak některé věci jsou pro ně nové a musí se s tím trošku sžít. Vůbec mě neznervózňuje, že by to měl být problém. V tréninkovým procesu už jsou kluci lepší a lepší, takže věřím, že budou dobří i do sezony.

Bavíme se o pozici krajního defenzivního i ofenzivního hráče. U toho druhého možná typologicky jiného, než tady máme, protože přišel Martin Tauš a David Kašpárek. Typologicky podobní hráči. Proto bychom k nim chtěli trochu odlišný typ. Pokud jde o krajní defenzivní hráče, tak takového momentálně vyloženě nemáme a levá noha nám tam chybí. To by bylo fajn doplnit. Vždycky se může ještě namanout i další pozice, abychom zvýšili konkurenci, ale primárně bych chtěl teď posílit na těchto postech.

Nově máte dva Holanďany – záložníka Sachu Komljenovice se stoperem Luukem Kluitersem. Co na ně říkáte?

Zatím se jeví lepší Sacha, který je velmi pracovitý a i jeho výkonnost je zatím na vyšší úrovni. U Luuka jsme trochu zklamaní, že v určité fázi ke konci sezony tu byl, ale teď přišel lehce nepřipravený. Tam to bude práce i o kondici, měsíc bude trvat, než se dá do nějaké provozní teploty. Jinak si ale myslím, že do týmu zapadli a fungovat budou v pohodě.

Baník proti Dundee FC na soustředění v Polsku (3. července 2024) | Video: David Hekele

Platí, že stavíte kádr nezávisle na A-týmu, abyste se nemusel prosit o případné doplnění?

Ono to není o prošení, takhle to s Hapim (Pavlem Hapalem) nastavené nemáme. On i já chceme pro klub to nejlepší a já respektuju, že jsme druhý tým. Na druhé straně, ti hráči jsou v klubu Baník Ostrava a nevidím důvod, proč by neměli hrát druhou ligu za B-tým. Proto jsme chtěli MSFL zvládnout, aby hráči s menším vytížením v áčku měli praxi a nemuseli až do třetí ligy, nebo na hostování. Budou tam těžké zápasy, jak s „béčky“ ligových klubů, potažmo s celky jako Brno, Zlín, Opava… Tyto zápasy budou mít kvalitu možná spodku první ligy. Nevidím důvod, proč by ti hráči neměli chuť jít hrát i za béčko.

Začínáte na Spartě, jak to berete?

V klidu. Myslím si, že kvalita druhé ligy bude teď velká, protože jak jsem řekl, hrají tam Zlín, nebo Brno, mančafty, které jsou ligové. Své ambice bude mít i Opava, Táborsko, Vyškov, kteří jsou nahoře už delší dobu. Myslím si, že to bude zajímavý ročník. A že začínáme na Spartě? Vlastně proč ne? Kdybychom začínali jinde, někdo by si myslel, že to pro nás bude jednodušší soupeř. Nemyslím si, že by v té soutěži byl nějaký outsider, o kterém bych řekl, že ho stoprocentně porazíme. Na druhé straně se nemusíme nikoho bát.

Není vám líto, že nejste asistentem u áčka?

Asi bych si to nechal spíš pro sebe. Tohle se v životě i ve fotbale stává. Není třeba z toho dělat nějaké velké téma. Ano, jednání probíhala, poté jsme se rozešli s tím, že budu pokračovat dál v B-týmu. Bylo to moje přání. Tak to prostě je, jedeme dál. Áčko se doplnilo o jiného trenéra a věřím to, že budou úspěšní.

close info Zdroj: TJ Unie Hlubina zoom_in Josef Dvorník.

Asi vás ale ten zájem potěšil, že?

To je to, o co tady běží. Já se snažím hráče zlepšovat, aby zviditelnili. Pokud se dostaví týmový úspěch, jde to i za trenérem. Jsem samozřejmě rád. Také mám ambice, chci se posunout dál a teď věřím tomu, že vše zvládneme i ve druhé lize. Rozhodnutí jsem si po všech parametrech jednání zhodnotil, řekl, že chci být dál u B-týmu a vůbec na tom nevidím nic negativního. Jsme jeden klub a všichni budeme snažit se dělat maximum pro to, abychom byli úspěšní.

Podmínky v Polsku, kde se nacházíte asi jen padesát kilometrů od kempu A-týmu, vám vyhovují?

Je to ideální. Byla i varianta, že bychom byli s áčkem v Remeši v Opalenici, ale tím, že jsme ještě v danou dobu nevěděli, jakou soutěž budeme hrát, tak se to rozhodlo takto. Samozřejmě, vždy je to tak, že čím hrajete vyšší soutěž, tím se podmínky zlepšují. To je ve všech klubech. I v Baníku. Jsme nedaleko a výhoda se ukázala ve středu, kdy Patrik Měkota, který je na soustředění s námi, byl k dispozici i áčku, které mělo zdravotní trable. Pak se zase vrátil k nám. V tomto je to ideální a já to beru jako super věc. Stejně jako to, že jsme na to soustředíme mohli jet, protože podmínky v Szamotulích máme podobné, jako tady v Opalenici. Blízko hřiště, posilovna, kvalitní strava, všechno. To je super, ale je potřeba pracovat a využít podmínek k tomu, abychom byli úspěšní.