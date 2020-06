Ligový výbor dnes projednával aktuální situaci v klubu a dospěl k přesvědčení, že pokud budou testy hráčů nadále negativní, nic nebrání tomu, aby utkání odehrál a zbytečně se mu tak nekumulovaly odložené zápasy.

Pokud by karanténa probíhala standardním režimem, končila by Třinci 1. července, kdy budou hráčům provedeny kontrolní testy. Mezitím by se Třinci odložila další utkání v Ústí nad Labem a doma se Sokolovem, takže celkově by jich už bylo pět (ještě Vlašim, Vítkovice, Pardubice), což by nešlo dohrát dřív než 23. července, pokud by Třinec hrál každé tři dny zápas.

Proto se LFA rozhodla, že pokud budou další testy Třince negativní, bude muset nedělní zápas v Ústí odehrát. „V sobotu, den před zápasem, absolvují hráči a zaměstnanci klubu v rámci nařízeného lékařského dohledu další testy metodou PCR. Když vyjdou negativně, hrajeme,“ poznamenal šéf třineckého klubu Karel Kula.

Na dotaz, zdali takový stav Slezané vítají, odpověděl. „My se řídíme pokyny hygieny a LFA. Pokud to takto je možné provést, tak utkání normálně odehrajeme. Pokud jsou všichni hráči zdraví, není důvod čekat. Věřím, že i sobotní testy budou negativní,“ vyjádřil přesvědčení Kula.

Třinečtí hráči se aktuálně pod dohledem klubového lékaře připravují individuálně v režimu karanténního opatření. Zdali to bude mít vliv na jejich výkonnost, to ukážou až samotné výsledky nejbližších zápasů.

Nestandardní postup si lze vysvětlit samozřejmě tím, že LFA tlačí čas a jeví tudíž snahu dohrát sezonu bez toho, aniž by musela první či druhou ligu předčasně ukončit.

V případě, že by sobotní třinecké testy odhalily u někoho pozitivní výsledek na nemoc, rozhodne Ligový výbor o dalších krocích na svém dalším zasedání, a to právě ve středu 1. července, kdy Třinci karanténa končí.