„Nechci být generálem po bitvě, ale část viny jde i za mnou. Zejména, co týká rozestavení a způsobu hry. Netrefili jsme to,“ připustil. Lze tak čekat nejednu změnu ve složení jedenáctky, která vyběhne proti Sigmě od první minuty.

Je takřka jisté, že se trenéři vrátí k zavedenému systému 4-2-3-1. Kraje zadní řady budou tradiční – vpravo Gigli Ndefe, vlevo Jiří Fleišman. Vzhledem k disciplinárnímu trestu Jaroslava Svozila za čtyři žluté karty a špatnému výkonu Martina Chlumeckého se jeví možnost pro Jakuba Pokorného, jako samozřejmost se bere nasazení uzdraveného Davida Lischky. „Sestavu v hlavě máme, tito dva se pochopitelně nabízí,“ řekl Deníku Ondřej Smetana.

Krýt záda by jim měl zkušený Jan Laštůvka. „Ano, oba (Laštůvka a Lischka) jsou použitelní. Ve zlepšení jejich stavu i formy jim další týden pomohl. U Davida jsme to zvažovali už v minulém zápase. Teď jsou ale připraveni,“ potvrdil Smetana.

Střed zálohy se nejspíš ještě bude muset obejít bez Daniela Tetoura. Sedmadvacetiletá opora Baníku by podle informací Deníku mohla být plně k dispozici příští týden na hřišti pražských Bohemians. Vedle stálice Filipa Kaloče se tak patrně postaví Jiří Boula, který hrál v základu v Mladé Boleslavi a nezklamal. Na rozdíl od bezkrevného Lukáše Budínského proti Teplicím.

Před nimi pak bude operovat energický Nemanja Kuzmanovič, který se vrací po jednozápasové stopce za žluté karty. Pravé křídlo téměř s jistotou obstará Ubong Ekpai, na levou stranu po nepřesvědčivých výkonech Šimona Falty si brousí zuby David Buchta, případně mladík Petr Jaroň.

Hrot je pak jasný: buď Jiří Klíma, nebo Ladislav Almási, který se s deseti trefami dělí o čelo tabulky střelců. „Teplice jsme si vyhodnotili, lze změny očekávat, ale tým má něco za sebou a nemyslím si, že je důvod vše překopávat. A jak jsem řekl, sestavu máme v hlavě,“ zopakoval Smetana. „Pokud jde o Olomouc, tak je to tradiční soupeř, nic jednoduchého, ale půjdeme do toho připraveni a s cílem udělat vše pro úspěch,“ dodal Smetana.

Jisté je také to, že poprvé od listopadového šlágru s Plzní a po uvolnění protiepidemických opatření požene Baník alespoň z poloviny zaplněný Městský stadion ve Vítkovicích. Na zápas se může dostat až 8040 diváků, v pátek dopoledne klub na sociálních sítích hlásil, že zbývá už pouze tisíc vstupenek. „Už ani nevím kolik to bylo zápasů, ale bez lidí je to jiný sport. Pro hráče to určitě bude pomoc,“ přiznal na závěr Ondřej Smetana, jenž v tomto týdnu začal v Praze se studiem nejvyšší licence UEFA.

