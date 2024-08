„Bavíme se o tom, že vždycky nějaké šance přijdou. My měli skvělou příležitost za stavu jedna nula po centru hlavičkou Kašpárka. Jenže břevno, odražený zpátky, znovu břevno a pak přestřelená brána. Asi to byl stěžejní moment, ale já to

nechci házet na jednu chvíli, jeden okamžik. Soupeři i v minulých zápasech měli pološance. Tato mohla utkání ovlivnit, pro nás lepším směrem, ale my musíme zapracovat na chybách v defenzivě a zbavit se jich,“ měl jasno Dvorník.

Na Chrudim byl tým podle jeho slov připravený, očekával, že půjde o pracovitého a v soubojích agresivního soupeře. „Jenže my si s tím neporadili,“ povzdechl si. „Inkasované góly hodně pramenily ze hry po stranách a centrů dovnitř. Co tak mám v paměti, tak čtyři ze šesti padly z velkého vápna. Že to soupeř trefí takovým způsobem, že vymete pavouky, je jedna věc, ale v zakončení prostě byl lepší. Fotbal se hraje na góly, ne na držení míče, nebo další statistiky,“ byl si vědom šéf ostravské lavičky.

„Statistiky máme vyrovnané, v některých jsme i lepší, ale Chrudim dala šest gólů, my jeden. Když to tak hodnotím po zápase, bez videa, tak zasloužené vítězství Chrudimi,“ uznal.

Poukázal na nešvar, který Baník v úvodu sezony trápí. Defenziva a množství inkasovaných branek. „Za pět zápasů jsme jich obdrželi dvanáct. Ano, zkresluje to i tento debakl, ale je to velký průměr a musíme to zlepšit. Jinak máme malou šanci na úspěch,“ uvědomoval si Josef Dvorník.

Každopádně se jen potvrzuje, že chyby, které velká část mužstev v MSFL nepotrestala, o patro výš končí v síti. „Stoprocentně,“ přikývl Dvorník. „Ale proto jsme tu soutěž chtěli hrát a jsme rádi, že jsme do ní postoupili. Pak ale i hráči musí ukázat, že na tuto úroveň a kvalitu mají, protože my chceme jít dál. Když ji neprokážou, budeme se muset poohlédnout jinde a hledat jiné hráče. Tím ale nechci říct, že by současní hráči nebyli platní. Zápasů však bude víc a víc, naskytne se prostor k prvnímu hodnocení a pokud mají na druhou ligu, tak zde budou. Když ne, budeme to řešit. Nelze to dlouhodobě držet ve stavu, že budeme doufat,“ nastínil budoucnost Josef Dvorník.

„Ale říkám, nedělám ukvapené závěry teď krátce po zápase. Chci se podívat ještě na video, vyhodnotit si ty góly, protože se tam nechováme dobře. Přitom jsou to zásadní věci,“ pokračoval.

„Když k tomu přibydou i góly plynoucí z individuálních chyb, je z toho to, co se nám stalo teď v Chrudimi. A to i přesto, že hrajeme třeba jinak dobře. Ty dobré věci se vám ale těžko vyzdvihují, když prohrajete 1:6. To pak není namístě,“ uzavřel Josef Dvorník.