Nám obrovsky pomohlo, že jsme zvládli začátek. Kdyby ne, teď bychom se bavili, že máme třeba dva body, a řešili bychom stejné věci. Nyní mi chybí tři čtyři bodíky, které mít, tak si řekneme, že je vše super. Teď tady nikdo nepanikaří, to vůbec ne, ale musíme si jasně říct, v čem je problém, a kde jsou chyby. U někoho je to opakovaně, to musíme brát v potaz. Nelze donekonečna říkat, že chceme jen obehrávat mladé hráče. My druhou ligu chceme hrát dlouhodobě, to jsme si jasně řekli s vedením a pro toto musíme udělat maximum. Ještě se snažíme pracovat na tom, aby přišli hráči zvenku, ale i na tom, jak dostat k nám hráče z A-týmu. Není to jednoduché, i když situace je jiná tím, že už není v Evropě. Možná to bude z pohledu B-týmu lepší. Je tu ale potíž.

Třeba Sigma má otevřenou také jen hlavní tribunu, jinak prázdný stadion, a když přijde tisíc lidí, má to kulisu a i ty hráče to baví. Dost záleží i na výkonu týmu. Když budeme hrát dobře, i i na tom atletickém stadionu bude dobrá atmosféra. Když dorazí jen dvě stovky, budeme se snažit, aby jich bylo víc. Ale když jsme hráli s Varnsdorfem, povzbuzovali nás, tak to bylo fajn. Pozitivní. S A-týmem je to stejné. Může přijít patnáct tisíc, ale pokud se nebude dařit, nebude taková atmosféra, jako proti Kodani. Má to svoje výhody i nevýhody, jsme s tím smíření a já to neberu tak, že bychom hráli pořád venku. Je to pořád Ostrava, máme nějaké podmínky a s nimi musíme pracovat. A ve stadionu určitě nevidím důvody našich výsledků. Chyby a řešení hledám jinde.

Já jsem rád za každého člověka, který přijde, nebo chodí stabilně. Chodí tam i někteří fanoušci, kteří chodili na Bazaly, povzbuzují, což je fajn a super. Samozřejmě, i oni by chtěli vylepšit výsledky, to je normální, ale my si to přejeme taky.

Hlavně doma je to problematické, úspěšní jsme byli jen s Varnsdorfem. Víte, sice jsme „jen“ B-tým, ale pořád Baník Ostrava, hrajeme ve Vítkovicích na hlavní stadionu, takže soupeři přijedou dobře bránit a hrát na rychlé brejky. Ať už Vyškov, Prostějov, nebo teď Líšeň. Zároveň to jsou kvalitní mužstva, zejména v ofenzivě, takže nepotřebují mnoho šancí. Ale byly fáze, kdy byla i herně lepší, to si musíme přiznat. My navíc často chybovali, čímž jsme soupeřům vše usnadnili a nahráli mu do hry.

LFA (Ligová fotbalová asociace) rozhoduje o áčku, kdežto my máme dané termíny, které nejde překládat. Soupeři tlačí, abychom v tyto termíny hráli. Logicky nechtějí, aby nám áčko pomáhalo.

Béčko by asi mělo být servisní organizací pro A-tým. Dát prostor mladým, méně vytíženým, nebo možnost rozehrání se po zranění. Třeba Slavia řekla, že jí je jedno, jestli bude šestá, nebo čtrnáctá, že výsledky nejsou důležité, jen se chce zachránit a mít v rezervě místo pro mladíky. Co vy?

Může to tak být. Názory takové jsou, a když se člověk dívá kolem sebe na béčka Sigmy, Sparty i Slavie, tak každé se nachází v nějakém stavu. Při našem utkání na Sigmě využili hodně hráčů A-týmu. Oproti nám diametrálně odlišné. Ve Spartě i Slavii jsou stejně jako u nás mladí hráči, ale bavme se i upřímně o kvalitě, kdy oba mají sesbírané kluky z celé republiky. Tržní hodnota kádru Sparty ve druhé lize je jiná, než naše. Proto nelze lehce říct, že Slavia to hraje s mladými a dává jim šanci. Ať prohrávají nebo vyhrávají, nemyslím si, že to pak takhle v klubu řeší. A pokud jde o bodové problémy, vezměte si, že minule se Slavia nezachránila, i když tam posílala Bořila a další z áčka. Jasně, dnes už je ten tým zkušenější, ale do tohoto stavu se my teď potřebujeme dostat.

To je pochopitelné…

I v Sigmě potřebují půl roku, aby se obouchali. Navíc po áčku převáží hráče na B-tým, aby se udrželi. My si musíme najít svou cestu. Ve výsledku ale jde o to vychovat jednoho dva hráče ročně pro A-tým. Pro ně to děláme, buďme realisté, i když já se snažím, aby druhou ligu hráli dobře všichni. A co si cením, na jaře jsme postup z MSFL uhráli bez pomoci áčka. Fungovalo to velmi dobře, hlavně spolupráce s Pavlem Hapalem šlapala. Teď už ale máme vzorek, ze kterého lze soudit, s kým dále lze počítat a s kým ne.

A je tedy jedno, jestli hrajete nahoře nebo dole, hlavně aby dostávali prostor hráči s perspektivou uplatnění v A-týmu?

Nejlepší je samozřejmě balanc mezi umístěním a zapracováním takových hráčů. Ale o tom jsme se bavili. Slavia s mladými sestup, pak zase postup, Sparta to zachránila i s pomocí „áčkových“ hráčů, Sigma také. Mám rád nemít extrémy nahoru ani dolů, ale může se stát. Je to o komunikaci s vedením, které když řekne, ať hrajeme s tím kádrem, co máme, i když budeme poslední o deset bodů, tak zadání je jasné. Já si ale myslím, že by to nebylo úplně dobré, protože i ti mladí talentovaní hráči, kteří by měli v budoucnu zasáhnout do áčka, potřebují kolem sebe i zkušenost. Nebo stejně mladého, ale kvalitnějšího parťáka, aby mohli růst a jít výš. Není možné, aby teď hrály třeba jen ročníky 2005. Po těch prohrách bylo s Líšní cítit, že tam jsou obavy, co bude, když dostaneme gól. Jak to zvládneme? Balanc je důležitý a myslím si, že takhle se na to dívá i vedení a Pavel (Hapal), se kterým jsme zajedno.

A zadání vedení ve vašem případě je jaké?

Já mám ambice, chci hrát co nejvýš, určitě se nemíním plácat dole, zvlášť, když v kádru je reálná síla na střed tabulky. A to nepočítám s áčkem, když si vezmu, že zanedlouho by nám mohl krátce pomoci třeba David Lischka. Je však třeba počítat s tím, že mladí mají větší výkyvy a holt někdy se jim zápas nepovede. Cílem je určitě udržet druhou ligu. Neradi bychom dopadli tak, že budeme po podzimu ztrácet patnáct bodů, sezonu jen dohrávat a chystat se na MSFL. To vůbec. Máme za sebou osm zápasů, jsme v nějakém postavení, mít o tři čtyři body víc, byl by to ideál. Jsme kousek od pozic, kde bychom chtěli být, ale zároveň máme za sebou mančafty, které chtějí výš. Druhá liga je a bude vyrovnaná a v zimě bude prostor si říct, co s kádrem a konkrétními kluky dál. S kým počítat, s kým ne, a třeba dovést lepší hráče.

Už máte představu, kteří hráči nejspíš v zimě tým opustí, i o případném posílení? Zvažujete teď ještě „last minute“ posilu?

Bavili jsme se o tom, když jsme si vyhodnocovali toto období. Něco ještě řešíme, ale záleží, jestli je to hráč pouze do béčka, který nám pomůže teď hned, ale bez extra potenciálu pro A-tým, nebo je to mladý kluk, jenž bude moci jít časem výš. I hráči to vnímají, všichni by chtěli do áčka, nejlépe přímo, ale to u každého nejde. Pokud nám však pomůže ve druhé lize, určitě má k posunu blízko. Ve čtvrtek trénoval s áčkem Sacha Komljenovic. Prostě má k tomu blíž, než kluk z Chrudimi či Jihlavy, o kterého máme zájem, ale není tady v klubu a organizaci Baník Ostrava. O posílení se bavíme, čas je do neděle, když se nic nepodaří, tak pojedeme dál.

close info Zdroj: FC Baník Ostrava/Roman Vlachynský zoom_in Radost a oslavy fotbalistů rezervy Baníku Ostrava po postupu do druhé ligy, kteří nad své hlavy vynesli i trenéra Josefa Dvorníka.

V týdnu přišel dánský obránce Alexander Munksgaard, který si měl poranit kotník, nicméně brzy by mohl být zpět a měl by hrát nejprve za béčko…

Já ho viděl na dvou trénincích, než se zranil, takže tam je to trochu komplikovanější, ale co vím, tak až se uzdraví, měl by naskočit do procesu áčka s tím, že ze začátku by měl mít vytížení u nás. Teď je to ale u něj o zdravotním stavu.

Překvapil vás některý z hráčů, jak se s druhou ligou pere?

Myslím si, že v utkáních jsou vynikající záblesky a pasáže, kdy jako tým vypadáme velmi dobře. Pokud bychom to vydrželi déle, měli bychom víc bodů. Bohužel, jsou to jen fragmenty. Stejné je to i s individuálními výkony. Někteří podají nadstandard a druhý den mi volají trenéři a ptají se, co je to za hráče a chtějí o něm podrobnosti. Jenže to je jeden zápas, pak má zase dva slabší.

To asi ale souvisí se zkušenostmi i s jejich věkem, ne?

Určitě může, to nepopírám, ale na druhé straně chceme být úspěšní, já chci být úspěšný trenér, hráči také, a nikdo nechce, aby Baník byl průměrný. Vůbec ne. Proto musíme pracovat na tom, aby ten poměr, kdy kluci podají ideální výkon, se v čase, který na hřišti stráví, zvyšoval. Individuálně i kolektivně. Kdybych ale měl říct jméno, jenž bych měl chválit, tak velký pokrok udělal Pepa Struhař. Za ten rok a čtvrt od příchodu z devatenáctky se ohromně posunul a v zápasech, v nichž jsme bodovali, měl na výsledku vždy velkou zásluhu. S Michalem Málkem budu mít pohovor ohledně jeho pracovitosti mimo tréninky a vůbec hřiště. Zrovna u něho jsou to ty fragmenty, kdy ho to vytrestalo na Spartě, kde brzy střídal. Potom ale odehrál velmi dobré utkání. Holt sám musí chtít, sám musí na sobě pracovat, ale ve výkonnosti jde také nahoru. Solidně se drží i Sacha, pak jsou tam kluci, u kterých se to dost střídá. I ti zkušenější, ale s nimi jsem se o tom bavil. Podporu mají, jen musí ukázat mě i vedení, že jsou na svém místě.

A jak na tým působí, že na jaře byl zvyklý vyhrávat, ale teď zažil měsíc, kdy čtyřikrát v řadě padl?

Já bych chtěl, aby mužstvo mělo sebevědomí i odvahu, řekli jsme si, co na hřišti v zápasech můžeme, co ne, kdy je co bezpečné. Ale z pohledu hráčů je důležité, aby si to prožili. Každý chce vyhrávat, já také, ale pro růst jednotlivce je zásadní zažít i tu odvrácenou stránku, kdy je na vás tlak a po čtyřech porážkách už „musíte“. Ale to jsou zase ty zkušenosti. Navíc teď jsou proti nám lepší soupeři, než na jaře, ale kluci chtějí do ligy, která je zase někde jinde. Je fajn, že i ty porážky zažijí a obohatí je to, abychom našli prostředek, jak se to už teď na Žižkově přehoupne v bod nebo tři. Pak třeba přijde zase uvolnění i lepší fotbal. Jako teď s Líšní, kde to ve druhém poločase do červené karty bylo super. Sami kluci si pochvalovali, že byli přesní, kombinační a soupeř si s tím nevěděl rady. Najednou vidíte, jak rostou. Teď jen potřebujeme výsledkově zvládnout jeden dva zápasy. A buď se to zvedne, nebo zjistíme, že je nutné kvalitu přivést, že některé hráče to už dál nepustí. Ale to je holt profesionální fotbal a konkurence.

Na závěr. Proč skončil asistent Ivo Staš?

Ivo měl velký podíl a zásluhu na úspěchu v minulé sezoně, ale už na konci jsme se bavili, že by to chtělo směrem ke druhé lize ten trenérský tým po fotbalové stránce zkvalitnit. Přišel David Bernatík a Ivo se měl přesunout do pozice druhého asistenta a vedoucího mužstva, kde je nyní David Noga. Šli jsme do toho s tím, že to vyzkoušíme, jestli to půjde nebo ne. Nakonec jsme se po čase střetli a Ivoš sám řekl, že to není v pohodě, že je toho moc a bude lepší, když to bude dělat někdo jiný.

Tak jste se rozešli?

Myslím si, že když mu zavoláte, potvrdí vám to. Rozhodně jsem ho nevyhazoval, ba naopak. Chtěl jsem, aby Ivo ve strukturách Baníku fungoval, protože je s klubem dlouhodobě hráčsky i trenérsky spjatý. Chtěl jsem, aby v nějaké pozici zůstal. To se nakonec nestalo, důvody neznám, ale i tak to v profesionálním fotbale chodí. Je mi to líto, protože lidsky jsme si sedli, ve spolupráci nebyl žádný problém. Naopak. Jsem mu za mnohé vděčný, protože když jsem přicházel, byl jsem rád, že vyslechl mé přání, zůstal a i díky němu jsem mohl poznat ten tým. Pak se nám povedl takový úspěch jako je postup do druhé ligy. Proto ho kluci nedávno pozvali do šatny, kde jsme mu za vše poděkovali. Myslím si, že jsme se rozhodně nerozešli ve zlém.