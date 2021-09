Celek z Karvinska, který už v předchozích dvou nedokončených sezonách od návratu do I.A třídy v roce 2019 počítal v drtivé většině porážky, v aktuálním ročníku odehrál tři duely. Nezaznamenal ani bod a měl děsivé skóre 3:21. Neodehraný duel v Jistebníku (28. srpna) byl ještě odložen na konec 28. září. Lutyně však nepřijela ani za dva týdny do Vratimova a minulý pátek bylo rozhodnuto.

„Během covidu a roku a půl nám odešlo asi deset kluků. Druhou věcí pak byl trénink, některá mužstva trénovala i v době, kdy to bylo zakázáno. My nemáme kde, na hřiště je vidět. Vytrénovanost nám pak po obnovení soutěží chyběla, s čímž souvisela svalová zranění starších hráčů. Jiní na tom byli zase fyzicky tak, že se rozhodli jít hrát níž,“ řekl předseda Dolní Lutyně Luděk Absolon.

Přesto vedení klubu chtělo mužstvo dát dohromady, dokonce hráče motivovalo finančně. Ke zdárnému finále snaha ale nedospěla. „I po devítce ve Stonavě jsme do toho chtěli šlápnout, posílili jsme, ale neprojevilo se to pozitivně. Nevím, jestli se kluci rozhádali, prostě to tak bylo. Tak to šlo zápas od zápasu až se nakonec do Jistebníku ani neodjelo,“ vybavil si Absolon s tím, že minulý týden se čekalo až do poslední chvíle.

„Kluků bylo jedenáct, z toho ale dva gólmani a jeden dorostenec, který rok nehrál. Proto to v této chvíli nemělo cenu. Jen bychom oddalovali neodvratitelné, dostávali další pokuty a bylo by to k ničemu. Jsem zklamaný, ale bohužel,“ pokrčil rameny předseda.

TŘICET TISÍC A SNAD JEN SESTUP

Všichni hráči se tímto stali volnými. Ještě před koncem přestupního termínu (středa 22. září) registroval Absolon zájem o devět hráčů. Pokud se ale Lutyně přihlásí do soutěží v novém ročníku, budou se muset vrátit. „Na jaře chceme oslovit bývalé dorostence, abychom poskládali dobrý tým a v nové sezóně se mohlo hrát,“ prozradil Absolon s tím, že doufá, že odstoupení bude mít za následek jen sestup o patro níž.

„Věřím že bude hrát I.B třídu,“ přál si. „Moc nás to mrzí, dělali jsme co jsme mohli, ale dopadlo to takhle. Teď pojedeme aspoň s mládeží,“ dodal Luděk Absolon.

Již nyní je jasné, že klub dostane fixně danou pokutu, která činí třicet tisíc korun. O tom, kam se eventuálně při svém restartu Dolní Lutyně zařadí, rozhodne ve čtvrtek Moravskoslezský krajský fotbalový svaz (MSKFS). „Ve středu se tím bude zabývat STK, která to předá disciplinární komisi. Ta ve čtvrtek rozhodne, do jaké soutěže se Lutyně bude moci přihlásit v příští sezoně. Jestli I.B třída, nebo okres,“ nastínil sekretář MSKFS Vladimír Janoško.

Přiznal, že odstoupení jednoho z mužstev je pro soutěž škoda. Našel však malé pozitivum. „Před sezonou jsem se bál, že těchto konců bude víc. Zatím se jedná jen o Lutyni, i když kluků, které mají problémy, je dost. Zatím to zvládají, hrají v jedenácti dvanácti lidech, nebo to doplňují dorostenci, ale drží se,“ přiblížil.

„Covid, nemoci, zranění, práce, dovolené, nebo někdo prostě skončil. To vše tady hraje roli a v případě Lutyně se to spojilo tak, že to už nebyli schopni dát. Z dopisu pana předsedy to vyznívá, takže jsme to vzali na vědomí,“ uzavřel Vladimír Janoško.