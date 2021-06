Nová stavba nahradila starou a doslova pod nohami rozpadající se budovu, která pro místní příznivce, jenž chtěli mít nad hrou trochu nadhled, byla místy až nebezpečná. „Musím říct, že jsme za ni uronili pár slz,“ řekl předseda Hlubiny Pavel Ožana.

Sám však vnímá, že změna byla nevyhnutelná. „Víte, spočítal jsem si, kolik za posledních třicet let zaniklo v Ostravě fotbalových klubů. Je jich pětadvacet. My také byli pokraji konce, ale díly píli, tvrdé práci i přispění magistrátu jsme to odvrátili. Ve středu města se povedlo vybudovat pěkný sportovní areál a pro mě osobně je to vrchol mé činnosti na Hlubině. A pro mladé je to nový začátek,“ prozradil svůj pohled na věc.

A co tedy odpoledne na Hlubině nabídne? „Lidé se ale konečně mohou po té pauze těšit na nějaké sportovní utkání, věřím, že uvidíme kvalitní střetnutí. Navíc bude i předprogram, který od 14 hodin nabídne ukázky tanců, zápasy mládežnických týmů či soutěže pro děti. Před 16. hodinou pak slavnostní otevření a následně výkop utkání s béčkem Baníku,“ popsal Ožana, na co se lze těšit.

Program.Zdroj: TJ Unie Hlubina

„Já věřím, že si fanoušci užijí celé odpoledne, tedy v kombinaci dobrého piva, klobásky, zábavy a fotbalu. Myslím, že nám to tu dlouhou dobu chybělo,“ dodal Pavel Ožana.