Loni se ve Vratimově hrála MSFL, v létě se ale licence na třetí ligu prodala do Vítkovic. Vratimov měl v minulé sezoně i svůj B tým, který hrál v I. A třídě, od nového ročníku už ale působí v krajském přeboru. A vede se mu náramně.

Vratimov postupně porazil Koběřice (2:1), Heřmanice (7:4) a naposledy taky Háj ve Slezsku (2:1). Už čtyři góly má na kontě vratimovský Vojtěch Wojatschke, který se v souboji s Heřmanicemi blýskl dokonce hattrickem. „Chceme vyhrávat každý zápas. Za sebe můžu říct, že mám ambice na postup. Máme respekt ke všem soupeřům, ale každého chceme porazit,” řekl pro Deník.

Dvacetiletý ofenzivní záložník je jedním z hráčů, který loni hrál za Vratimov MSFL. „Počítal jsem s tím, že tady třetí liga zůstane. Pak ale přišla SMS, že se to prodalo do Vítkovic," vzpomíná Wojatschke, který měl i jiné nabídky, nakonec se ale rozhodl, že zůstane ve Vratimově. „Znám tady kluky, je tady skvělá parta. Navíc to mám blízko domova,” dodal.

Wojatschke se přesunul o dvě soutěže níž, fotbal v krajském přeboru je podle něj ale zajímavý. „Jasně, je to velký rozdíl, hráči tady nejsou tak siloví a techničtí, ale v kraji je zase větší chuť hrát. Tolik se nekouká na výsledek, padá hodně gólů, není to tolik technicky svázané,” srovnává úroveň obou soutěží.

Vratimov je sice v přeboru nováčkem, svými výsledky si ale rychle získal velké jméno. „Ukázali jsme, že umíme hrát fotbal a že se chceme hrát o postup. Ostatní z nás musí mít respekt,” říká mladý fotbalista, který do Vratimova přišel v zimě z Baníku.

Dříve platil za velký talent a patřil k oporám mládežnických reprezentací, v Baníku už ale pokračovat nechtěl. „Bylo tam více důvodů. Nelíbilo se mi, jak vedení pracuje s mladými hráči. Ti totiž v Baníku nemají tolik prostoru dostat se do A týmu, proto jsem zvolil cestu přes nižší soutěže,” vysvětlil.

Dvacetiletý Wojatschke nebyl prvním mladým hráčem, který Baník v poslední době opustil. „Nechtěl jsem tam zůstávat. Snažím se na sobě pracovat, abych se dostal zase nahoru, ale pokud se to povede, tak to podle mě bude malý zázrak. Každopádně se o to chce pokusit,” dodal.