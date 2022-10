Emoce začaly gradovat dvě minuty před koncem. To byl po druhé žluté kartě vyloučen petřvaldský brankář Lukáš Kozelský. První žlutou vyfasoval za kritiku rozhodčího v přerušené hře, nutno říci, že bez hanlivých výrazů. „Pískej to už normálně, ty jsi strašný,“ byla slova hostujícího gólmana dle zápisu o utkání. Druhou dostal za odtažení zraněného ležícího protihráče z hrací plochy. Podle zápisu cestou z hřiště rozkopl lavičku, na níž seděli diváci.

Nový Jičín nezvládl první poločas. Na Valašsku dostal trojku

A to nebylo vše. Ve stejnou dobu putoval předčasně do kabin také petřvaldský kapitán Daniel Augustýnek. Ten uviděl první žlutou kartu za zakopnutí míče, druhou za kritiku rozhodčího v přerušené hře. Stejně jako Kozelský bez hanlivých výrazů. „Ty fakt nejsi normální, kazíš to celý druhý poločas,“ byla dle zápisu slova hostujícího zadáka. Při cestě ze hřiště měl ukazovat zdvižený prostředníček směrem k rozhodčímu a následně zahodit kapitánskou pásku.

Jak se říká, to nejlepší nakonec. Po utkání největší průchod svým emocím dal záložník Dino Trajkovski. Podle zápisu křičel směrem k rozhodčímu: „Já tě zabiju, ty zm…, zku… jsi celý zápas, ty už se na to radši vys… Viděl jsem tě už ve Vřesině a tam jsi to zk… úplně stejně.“ Aby toho nebylo málo, hodil směrem k rozhodčímu kopačku.

„Jedna věc je sportovní stránka, druhá chování hráčů. S tímto chováním nesouhlasím a odsuzuji ho,“ řekl trenér Petřvaldu Leon Dostalík. „Udělali jsme si ostudu, a to je špatné. Určitě z toho vyvodíme důsledky,“ řekl zkušený trenér. Konkrétně u Trajkovského nešlo o první úlet. Není to tak dávno, co za blikanec jeden trest už odpykával. „Dino je výborný fotbalista. Ale musí zvládat krotit i své emoce,“ dodal kouč Petřvaldu. „Tenhle exces mě mrzí daleko více, než samotná porážka,“ dodal.