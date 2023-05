„Před sezonou jsem trošku avizoval, že bych možná chtěl změnit tým. V Olešnici jsem už tři, čtyři roky a chtěl jsem zkusit něco nového, nasát jinou atmosféru. Domluvili jsme se, že na sedm zápasů půjdu do Postřelmova a pak si vyhodnotíme v zimě co a jak,“ popisoval Marek Šichor.

Postřelmovu pomohl v sedmi zápasech jedním gólem k prvenství po podzimní části sezony. V zimní přestávce se pak vrátil do Olešnice, která byla tehdy na posledním místě a hrála o setrvání v I. A třídě, skupině A.

„Vrátil jsem se, protože přišel pan Charvát a přivedli se nějací hráči. Také pro mě Olešnice už něco znamená po těch letech. Chtěli jsme Olešnici zachránit a stabilizovat tým. Tím, že jsem na chvíli změnil prostředí a vyzkoušel si, jak to funguje jinde, jsem dostal novou chuť do fotbalu,“ prozradil hráč s minulostí například ze Zábřehu, Sigmy Olomouc, Baníku Ostrava, Mohelnice, Valašského Meziříčí či Otrokovic.

Olešnice v zimní přestávce vyměnila trenéra (Ladislava Galla nahradil Otto Jáně), posílila a chytila formu, díky které se posunula do středu tabulky. Výrazně tomu pomáhá také Marek Šichor, ze kterého se stal kanonýr.

„Je rozdíl hrát o záchranu a o postup. První zápasy byly takové křečovité, potřebovali jsme uhrát nějaké body, dostat se do klidných vod a teď si myslím, že se to už bude jen zlepšovat a budeme si hru užívat,“ věří Šichor, který má na svém kontě 28 zápasů v nejvyšší české soutěži za Baník Ostrava, ve kterých dal dva góly.

Na jaře stihl v posledních čtyřech zápasech sedm branek. Jednou dokonce vstřelil hattrick proti Chomoutovu a po utkání překvapil tvrzením, že i přes ligové zkušenosti to pro něj byl pravděpodobně vůbec první mezi muži. „Vzpomínal bych hodně dlouho, kdy naposledy se mi to povedlo. Jestli vůbec nějaký byl. Bylo to tím, že jsem většinou hrál spíše defenzivního záložníka. Vždycky jsem góly spíše připravoval. Měl jsem i šance, ale nikdy jsem nebyl střelec. Určitě si mě náš pokladník pohlídá, máme tam za to nějakou finanční pokutku a flašku,“ prozradil Šichor.

Naposledy pak pečetil dvěma góly vítězství 4:0 na půdě Troubelic a stal se kanonýrem Deníku za uplynulý víkend. „Celé utkání jsme měli pod kontrolou, podali jsme dobrý výkon, soupeře k ničemu nepustili a sami jsme hrozili z brejků, na což jsme se připravovali. Vyšlo nám to podle plánů. Teď jsme se odpoutali od spodku tabulky a v týmu je větší pohoda. Dostávám se do šancí a proměňuji je, což je pro tým dobře,“ byl spokojený Šichor.

Ten má celkem na svém kontě v ročníku deset přesných tref. A co stojí za jeho střeleckým vzestupem? Posun ze středu zálohy směrem nahoru.

„Hraji teď trošku jinou pozici a mám větší volnost na hřišti. Fotbal si užívám, navíc mám spokojenou rodinu, dcera mi jezdí fandit na zápasy a všechno si sedlo. Daří se nám a všechno se zlepšilo,“ usmívá se.

V minulosti byl totiž spíše tvůrcem hry a na góly spoluhráčům přihrával a chystal jim šance. „Přišel nový trenér a byla to jeho myšlenka, že mě tam tak schová. Mám se tam motat, sbírat odražené míče a dostávat se do šancí. Funguje to a doufám, že to měnit nebudeme. Nemusím teď tolik bránit a rozehrávat, takže mám více sil do útoku,“ dodal.

Olešnice tak nyní poskočila na sedmé místo tabulky a zdá se, že záchranu má v kapse. Marek Šichor pak vévodí týmové tabulce střelců. „Už před sezonou jsme věděli, že skládáme dobrý tým a na záchranu mít budeme. Je to práce všech,“ uzavřel Marek Šichor.

