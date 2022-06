Rozhodnuto: S Krnovem jde do divize Břidličná, Vřesina si vykopala kraj

Jeho tým v Bělé brzy vedl 2:0, ačkoli domácí do poločasu snížil, po hodině hry skóre uzavřel svým čtrnáctým gólem v sezoně střelec Aleš Hloušek. „Soustředili jsme se jen na sebe, okolní zápasy ani vlivy jsme neřešili,“ prozradil Dombrovský.

„I příprava byla atypická, spíše uvolněná, odpočívali jsme, udržovali pozitivní týmový duch, protože za ten týden už toho moc nenatrénujete. Šli jsme do toho s čistou hlavou a záměrem si zahrát a vyhrát,“ dodal.

Starobělský kouč Marek Lišaník poukázal na nezvládnuté standardní situace jeho svěřenců. „Rozhodlo velké množství standardních situací. Nabádal jsem hráče před zápasem, aby jich bylo co nejméně, věděli jsme to, a bohužel zafungovala naše nezkušenost. Vřesina je v tom silná a využila toho. Navíc náš výkon také nebyl ono, protože jsme neukázali, co umíme,“ přiznal.

Stará Bělá - VřesinaZdroj: FC Vřesina

Podobně mluvil i Dombrovský. „Stará Bělá má mladé mužstvo, my využili, co se nabízelo. Byli doma, museli vyhrát, hráli pod tlakem a to se hraje špatně. Mládí má spoustu výhod, ale jednu velkou nevýhodu, že nemá zkušenosti, neví, jak se k tomu postavit. Navíc si myslím, že jsme to chtěli víc,“ řekl trenér Vřesiny, která by se uprostřed tohoto týdne měla rozhodnout, zda možnosti jít v hierarchii českého fotbalu o patro výš využije.

Lišaník je se třetí příčkou spokojený. „Před dvěma lety se za podzim udělalo šest bodů, teď jsme hráli do posledního kola o postup. Jsem na hráče pyšný a hrdý. Vřesina pracuje pod trenérem Dombrovským skoro sedm let a já jim ten úspěch přeji. Zaslouží si to,“ uznal na závěr.

FK Stará Bělá – FC Vřesina 1:3 (1:2)

Branky: 38. Dziža – 7. Novák, 15. T. Hruzík, 60. Hloušek. Rozhodčí: Karas – Machala, Dedek. ŽK: Dziža – T. Hruzík, Hloušek, Kroupa. Diváci: 265.

Stará Bělá: Preisner – Pytlík, Lyčka (72. Jurásek), Vidiševský, Kožík (60. Sýkora), Petrik, Dziža (82. Akritidis), Brezovský, Doležal (82. Miškařík), Malík (72. Surovec), Šebesta. Trenér: Lišaník.

Vřesina: Simkanič – Adam Hruzík, T. Hruzík, Chobot (74. Kroupa), Antonín Hruzík, Novák, Hloušek, Wilk, Majkut, Richtár (89. Trojan), Kozelský (61. Strohalm). Trenér: Dombrovský.