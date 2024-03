„Věděli jsme, že bude důležité přečkat nápor soupeře v úvodních dvaceti minutách, což se nám nepovedlo. Dvakrát jsme inkasovali a museli dotahovat. Poté jsme změnili způsob hry i rozestavení a do zápasu se vrátili. Jen v první půli jsme si vypracovali minimálně tři vyložené šance, ale naložili jsme s nimi trestuhodně,“ vykládal kouč Vřesiny.

„Po přestávce se nám naopak podařil vstup do druhého poločasu a brzy jsme dali kontaktní branku. To bylo ale vše, na co jsme se zmohli. O osudu utkání bohužel rozhodlo prvních dvacet minut, které jsme nezvládli. Prohra v Brušperku hodně mrzí, protože jsme si odsud rozhodně mohli nějaké body odvézt,“ dodal trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

17. kolo krajského přeboru (sobota 16. 3. 2024):

Brušperk – Vřesina 2:1 (2:0)

Branky: 12. Velčovský, 16. Kutáč – 51. Maršálek. Rozhodčí: Čuba – Petroš, Boráň. ŽK: Talián, Knapp – Matula. Diváci: 160.

FC Vřesina: Matula – Bartonec, T. Hruzík, Maršálek, A. Hruzík, Novák, Fendrich, Strohalm (24. Brož), Kozelský (83. Chobot), Trojak (46. Segeťa), Vojtek (83. Damek). Trenér: Tomáš Kaventa.