Černá kaňka na fotbale ve Stonavě. Proč musela přijet na hřiště sanitka?

/FOTOGALERIE/ Až do 80. minuty to byl naprosto běžný fotbalový zápas, pak museli v sobotním 16. kole I.A třídy, skupiny B, SK Stonava - SK Tichá (2:1) do akce zdravotníci. Co se na hřišti stalo?

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. Fotogalerie je z lednového přípravného zápasu MFK Havířov - Stonava 4:0. | Foto: Deník/Jan Čech

Duel byl od začátku bojovný. Stonava chtěla doma potvrdit pozici lídra soutěže, hosté si ho přáli zaskočit. „Na soupeře jsme se takticky chystali malinko více než jindy,“ prozradil trenér Tiché Daniel Kula na webu klubu. První gól sice dali domácí, ale kvůli ofsajdu neplatil. Do vedení šli hosté, brankáře Pechu ve 36. minutě překonal hlavičkou Bajer. „Udělali jsme chybu a z autového vhazování dostali gól,“ nevěřícně kroutil hlavou domácí kouč Richard Beneš. Stonavě se podařilo srovnat až v 69. minutě, kdy se prosadil Šiška. Urputný boj o tři body pokračoval až do 80. minuty, kdy v souboji o míč došlo ke střetu domácího brankáře Pechy a útočníka Tiché Bajera. Výsledek? Těžký úraz hráče hostů. Změna ve fotbalové I.A třídě, ve skupině B na jaře už nepokračuje Čeladná. Proč? „Každé zranění je tragédie, tihle kluci se neživí fotbalem. Mrzí mě, že k němu došlo, zlomená holenní kost udělala kaňku na celém utkání. Za náš klub mu přejeme brzké uzdravení,“ litoval trenér Stonavy talentovaného devatenáctiletého fotbalistu Tiché, kterého ze hřiště odvezla sanitka. „Bylo to nezaviněné, náš brankář za to nemůže, oba dva šli úplně stejně. Obrovská smůla,“ dodal Richard Beneš. Kouč hostů Daniel Kula ale tvrdí, že za to může hlavní rozhodčí Dominik Novák. „Jde to jednoznačně na jeho vrub, protože zinscenoval situaci, která vedla k osudnému střetu,“ uvedl. Půl roku bez fotbalu. Chyběl mi, přiznal Folwarczny, střelec tří gólů Stonavy „Neponechání výhody v rodící se gólové příležitosti, vrácení hry až ke středové čáře, následná naše standardní situace po níž opět v akci Bajer, vzdušný souboj, míč se dostává za obranu, Lukáš ho trefuje těsně před střetem s domácím brankářem Pechou, míč se odráží k našemu dobíhajícímu hráči, který skóruje, ale místo oslavy gólu zvuk prasklých kostí a ke všemu pan Daniel Koňczyna zvedá praporek. Proč? Takže v jednu chvíli těžké zranění bez červené karty pro aktéra zákroku, neuznaný gól a pokyn pro náš realizační tým rychle ho dejte za čáru,“ popsal situaci trenér Tiché na webu klubu. Sedm minut poté rozhodl Folwarczny o výhře Stonavy 2:1. „Rozdílový gól přišel v době, kdy byl pro nás výsledek jaksi méně důležitý. Bohužel nejen reakce sudích, ale i domácí pořadatelské služby byla ubohá, absolutní nezájem postarat se o zraněného hráče. V době, kdy posádka RZS ještě stále poskytovala první pomoc Lukášovi, tak domácí hráči už oslavovali vítězným pokřikem,“ uvedl Daniel Kula na webu SK Tichá. Mistryně budou z Ostravy! Obhájí titul FBC nebo je z trůnu sesadí Rytířky? Proti jeho vyjádření se ohradil Michal Folwarczny, střelec vítězné branky Stonavy. „Není pravda, že jsme po zápase oslavovali. Pár našich hráčů šlo za zraněným soupeřem a kapitán Tomáš Mančař u něho byl až do doby, kdy ho naložili do sanitky. V pondělí pak volal předsedovi Tiché a požádal ho o telefonní číslo na zraněného, aby mu mohl popřát brzké uzdravení,“ vylíčil Michal Folwarczny s tím, že ke střetu na hřišti došlo po odpískání. „Pokřik ani děkovačka fanouškům po zápase neproběhly. Zařvali jsme si až pak v kabině, což je normální věc po vyhraném utkání,“ dodal šestadvacetiletý domácí útočník. „Vždycky je hrozné, když na zápas musí přijet sanitka. Doufám, že ten klučina bude brzy v pořádku, nepřejde ho chuť k fotbalu a zranění ho neodradí v budoucí kariéře,“ popřál mu i Michal Folwarczny rychlý návrat na hřiště.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu