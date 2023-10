/VIDEA K UDÁLOSTEM V ŠILHEŘOVICÍCH/ Tvrdé tresty rozdala ve čtvrtek dopoledne disciplinární komise Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS). Šilheřovickému Martinu Valigůrovi za jednání v Hati a Jiřímu Kroužkovi ze Smilovic v utkání s Lučinou v podstatě ukončila sezonu, navíc s pokutou. Na fotbalový odpočinek ve zbytku roku 2023 se musí ale připravit i lučinský Robin Kalmus.

Sestřih čtyř momentů z utkání Hať - Šilheřovice, které řešila komise rozhodčích. | Video: Moravskoslezský krajský fotbalový svaz

Valigůra se provinil předminulý víkend, když v utkání I.B třídy v Hati po faulu na soupeře měl podle zápisu i tvrzení sudího Pavla Podrackého slovně napadnout soupeře, následně i fyzicky samotného rozhodčího. „Já tě zabiju, ty zm**e, odsud neodjedeš živý. Do*ebu ti celou rodinu,“ měl hlásit Valigůra.

Ten ale ve vyjádření pro Deník toto jednání popřel. „Po udělení druhé žluté karty jsem do sudího strčil, nebylo to do oblasti krku, ale do oblasti ramene. Krku jsem se nedotkl, protože ke mně stál bokem. A rozhodně jsem nepoužil slova, že ho zabiju, nebo o jeho rodině, protože jeho rodinu vůbec neznám,“ uvedl v rozhovoru.

„Ano, řekl jsem mu: Odsud neodejdeš, pokud takhle budeš pískat dál. A nazval jsem ho ne z**dem, ale zku***ným z**dem. To tam klidně napište, protože za tím si stojím. Za vším, co jsem skutečně řekl, si stojím. Jinak to byly vymyšlené fráze,“ zdůraznil před pár dny Valigůra.

S podobným vysvětlením předstoupil i před disciplinární komisi, ale neuspěl. Verdikt je tvrdý. „Tělesné napadení rozhodčího, vyhrožování, urážky. Zákaz činnosti na 5 měsíců nepodmíněně s přerušením od 8.11.2023 do 29.2.2024,“ stojí v rozhodnutí orgánu v čele s předsedou Svatoplukem Pešatem zveřejněném na stránkách FAČR, přičemž je zde i pokuta dva tisíce korun.

Utkání nabídlo ještě další tři sporné momenty, rozhodnutí Podrackého jako správná ve všech případech však už v úterý označila komise rozhodčích. Na sestřih těchto fragmentů se můžete podívat ve videu v úvodu článku. Delší záběry jsou pak k dispozici na stránkách FAČR.

Reálně to tak pro Valigůru znamená, že si do konce sezony do míče v soutěžním utkání nekopne. Podobně dopadl také Jiří Kroužek. Kapitán a asistent trenéra Smilovic napadl v utkání I.A třídy s Lučinou mimo hřiště hostujícího Robina Kalmuse, který byl předtím vyloučen za fyzický úder do soupeře během hry.

„Po provedení PVK (přímého volného kopu) došlo k odchodu vyloučeného hráče (Kalmuse) ze hřiště za branku domácích, kde dle sdělení hlavního pořadatele vykřikoval výhružky („buze*ante, najdu si tě po zápase“) směrem k hráči domácích Klimkovi. Na celou situaci reagovala pořadatelská služba, které se ale nepodařilo zabránit příchodu osoby, jež byla později identifikována jako hráč domácích č. 7 Kroužek Jiří, který byl zároveň asistentem trenéra. Po svém vystřídání se ale nezdržoval v TZ (technické zóně),“ přibližuje sudí Radim Petroš ve zprávě.

„Mezi těmito dvěma osobami (Kalmusem a Kroužkem) došlo ke konfliktu, vzájemným urážkám a napadení. Všechno popsané bylo vzájemné. Vše skončilo krvácením z nosu a podezřením na zlomeninu čelisti u hráče hostů č. 7 Robina Kalmuse,“ pokračuje zpráva s tím, že do místa incidentu se seběhli i hráči z pole, aby situaci uklidnili.

Ani Kroužek si už v soutěžním ročníku 2023/24 nezahraje, navíc stejně jako Valigůra zaplatí pokutu dva tisíce korun. „Tělesné napadení mimo HP (hrací plochu) se zraněním soupeře. Zákaz činnosti a zákaz pobytu na hráčské lavičce na 5 měsíců nepodmíněně s přerušením od 8.11.2023 do 29.2.2024,“ vysvětlila disciplinární komise.

Úplně levně z incidentu ale nevypadl ani lučinský Kalmus. Dostal distanc na pět utkání. Znamená to tedy, že vynechá zbytek podzimu i úvod jara.