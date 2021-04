Ten navíc o datu 12. dubna nemá žádné informace. „K dnešnímu dni o žádném stanovisku FAČR, nebo NSA (Narodní sportovní agentura) vůbec nic netuším, nemám o tom žádné zprávy. Navíc mi to přijde nemožné,“ řekl Deníku sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu Vladimír Janoško.

„Ani jsem neslyšel, že by to padlo, přitom každé pondělí s panem Paulym (generální sekretář FAČR) situaci řešíme a pořád je to stejné. Nic se neví, takže čekáme,“ doplnil.

Zástupci krajských svazů přitom apelují na Výkonný výbor FAČR, aby stanovil nejzazší termín, kdy by se s plnohodnotným tréninkem mohlo začít, aby bylo reálné dohrát alespoň kýženou polovinu ročníku a na základě konečného pořadí mohli být určeni postupující a sestupující.

„MSFL (třetí liga) si určila termín 3. května, kdy musí naplno, se vším všudy a bez omezení začít trénovat. Pokud jde o nás, tak právě ten 3. květen je datem, kdy by to šlo teoreticky stihnout,“ připomněl Vladimír Janoško.

„Pokud se opatření rozvolní a bude to umožněno, jsme připraveni vše spustit. Nicméně spousta volá, ptá se, a od všech slyším, že je to nereálné. Už to ani nechtějí dohrávat, protože neví, kolik hráčů, a v jakém stavu se jim po tom půlroce bez tréninků vrátí. Vidí, že je nefér, aby se v této chvíli postupovalo či sestupovalo,“ dodal hned Janoško.