ČELADNÁ - BÍLOVEC 1:5 (0:2)

Branky: 56. Taraba - 13. (penalta) a 86. Mozol, 31. Střelec, 89. Dybal, 90. T. Socha, 170 diváků.

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Soupeř byl velice kvalitní a my jsme po celý zápas byli slabším týmem. Nezbývá nám nic jiné-ho, než jim pogratulovat.“

Peter Šloff (trenér Bílovce):



„Hráli jsme první ostrý zápas po půlroce, takže na začátku byla vidět nervozita. Po deseti minutách jsme se oklepali a šli do dvougólového vedení. Místo toho, aby-chom přidali třetí gól, jsme ale inkasovali. Po hluché pasáži jsme pak rozhodli v závěru. Máme tři body, jsem spokojený.“ (sob, šim)

HLUBINA - FULNEK 4:1 (2:1)

Branky: 7. Hommes, 38. Švábík, 62. Vančo, 70. Karel - 14. Maléř, 190 diváků.

Jan Woznica (trenér Hlubiny):

„Na úvod těžký zápas, přece jen Fulnek hrál loni na špici. Podle toho vypadaly první minuty, kdy do dvacáté byl Fulnek lepší a musel nás podržet gólman. Pak jsme se dostali do hry, ve druhé půli jsme hráli, co jsme chtěli a přidali další góly. Pro Fulnek ale krutý výsledek.“

Michal Berger (trenér Fulneku):

„Inkasovali jsme po třech indi-viduálních chybách tři góly. Nedali jsme další tři čtyři tutovky, které soupeř potrestal. První poločas byl herně celkem vyrovnaný, ale ve druhém jsme dostali na 1:3 a soupeř byl lepší. Domácí vyhráli zaslouženě.“ (hek, cha)

PETŘVALD NA MORAVĚ - DOLNÍ DATYNĚ 4:1 (2:1)

Branky: 44. a 78. Štverka, 11. J. Huvar, 89. Holcman - 31. Rozsíval, 180 diváků.

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu n. M.):

„Jsem spokojený. Ne-bylo to ale tak jednoznačně, jak vypadá výsledek. Měli jsme dobrý nástup, vytvořili jsme si tři čtyři šance, z toho dali vedoucí gól. Soupeř ale vyrovnal a nebyli jsme lepší. Pak jsme dali gól do šatny na 2:1 a to rozhodlo. Oni už to pak otevřeli a my přidali další dvě branky.“

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní):

„Věřil jsem, že natrénované prvky přeneseme i do mistrovského utkání, ale bohužel. Když jsem k týmu přicházel, byl jsem upozorněn, že bránění standardek je tady problém a dneska se to potvrdilo. Na tom musíme zapracovat, stejně jako na zakončení. Zbytečně dlouho držíme míč.“ (noh, čin)

ČESKÝ TĚŠÍN - BRUŠPERK 0:1 (0:1)

Branka: 31. Bogdan z pok. kopu, ČK: 92. Pecha (Č. T.), 150 diváků.

Petr Joukl (hrající trenér Č. Těšína):

„Vyrovnaný zápas, prv-ních dvacet minut jsme byli dokonce lepší, ale když nedáme ani penaltu, tak samozřejmě bodovat nemůžeme. Herně to nebylo špatné, na systém 4-1-4-1 si ale budeme muset ještě zvykat. Re-míza by byla spravedlivější.“

Ondrej Hančín (trenér Brušperku):

„Zlaté body. Byl to vyrov-naný zápas, který rozhodly penalty. Zatímco my jsme tu naši pro-měnili, soupeř ne. Jsem na kluky pyšný, domácí k ničemu nepusti-li.“ (čin, sob)

BŘIDLIČNÁ - KOBEŘICE 3:0 (3:0)

Branky: 9. Helebrand, 23. Cudrák, 35. Rolný, 90 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné):

„Do zápasu jsme vstoupili dob-ře, kromě branek jsme Cudrákem trefili břevno. Rychlý gól nás uklidnil, hosté se hlavně bránili, celý poločas byl z naší strany vel-mi dobrý. Po změně stran jsme měli ještě asi tři další šance, které se nám nepodařilo proměnit, i tak jsem ale spokojený.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic):

„První poločas nám vůbec nevyšel. Hráli jsme ustrašeně, domácí potrestali naše chyby, které jsme udělali, a vlastně celé utkání rozhodli. Ve druhém poločase si to v tom velkém horku pohlídali, na rozdíl od první půle jsme se už do šance nedostali. Břidličná zvítězila zaslouženě, kvalita jejich mužstva je jinde než toho našeho.“ (cha, noh)

PUSTÁ POLOM - LOK. PETROVICE 5:3 (2:2)

Branky: 45. a 73. Mrázek, 9. Kludka, 78. Rodek, 92. Frank - 20. Urban, 28. Vlacho-vič, 57. Ruisl, 100 diváků.

Václav Štverka (trenér Petrovic):

„Na tři góly venku bychom měli minimálně remizovat, když ne vyhrát. Sedmdesát minut jsme produkovali slušný fotbal, potopily nás chyby v defenzivě. Ještě minutu před koncem jsme sahali po bodu, nedotlačili jsme zblízka balon na 4:4 a ze závěrečného brejku dostali rozhodující gól.“ (čin)

KRNOV - HÁJ VE SLEZSKU 2:0 (1:0)

Branky: 30. Ostrák, 80. Sabo, 210 diváků.

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova):

„Dnešní utkání bylo hodně ovlivněno počasím, obě mužstva ze sebe vymáčkla úplně všechno. Zápas hodně ovlivnil první gól, mohli jsme hrát zezadu a nemuseli tolik útočit. Ve druhém poločase nám vyšel brejk, měli jsme tam i břevno. Za stavu 2:0 už jsme zápas dobře dohráli.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku):

„Možná jsme mohli uhrát alespoň bod, bohužel jsme dostali góly ze standardek, to je pak těžké, když si je nepohlídáme. V tom horku to bylo náročné utkání, ospalé. Výsledkově nám nevyšlo, ale herně to nebylo špatné. Domácí byli nebezpečnější v útočné fázi.“ (cha, noh)

BYSTŘICE - OLDŘIŠOV 5:0 (3:0)

Branky: 4. Liberda z pok. kopu, 7. Pilch, 39. Krezelok, 71. Buryan, 78. Foniok, 200 diváků.

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice):

„Dnešní zápas rozhodlo naše rychlé vedení a také neproměněná penalta hostů. Poté už byl celý zápas v naší režii.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova):

„Byl to zápas blbec, hned ve 4. minutě jsme dostali gól z penalty, která podle nás nebyla. Ale na to se nechceme vymlouvat, my své šance nevyužili. Domácí vyhráli zcela zaslouženě, mají kvalitnější kádr. My jsme navíc měli v týmu svatbu, věděli jsme, že nás bude méně.“ (sob, noh)