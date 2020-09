Branka: 30. Rob. Wirth, 49 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Prospali jsme první poločas, jak už to bývá naším zvykem. Nerozumím tomu, každopádně soupeř byl lepší a zaslouženě vedl. Do druhé půle jsme vstoupili jako vyměnění, zatlačili jsme je, ale urazili jsme štěstíčko, které už se od nás odvrátilo.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Musím pochválit celý tým za dobrý výkon. V prvním poločase jsme měli čtyři tutovky, ale proměnili jsme jen jednu. Po přestávce mohli domácí vyrovnat, nás ale podržel výborný gólman, v záloze odehrál dobrý zápas Král. Kdo zápas viděl, rozhodně se nenudil, bylo se opravdu, na co dívat.“ (sob, rob)

DOLNÍ DATYNĚ - LOK. PETROVICE 2:0 (1:0)

Branky: 16. Kodenko, 76. Wojnarovský, 50 diváků.

Pavel Cirkl (trenér Dolních Datyní): „Nula vzadu byla základ. Na těžkém terénu kombinovat moc nešlo, ale konečně jsme si pomohli standardkami a prosadili se z nich. Zarputilost a bojovnost slavily úspěch.“

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Terén zase tak špatný nebyl, akorát nám se teď nedaří nic. Zase jsme si nepokryli standardky soupeře, tentokrát to bylo špatné i směrem dopředu. Už nemám klukům co dát, zvažuji rezignaci.“ (čin)

FULNEK - HÁJ VE SLEZSKU 6:1 (3:0)

Branky: 23. vlastní, 32. M. Zagol, 45. Maléř, 60. Ďurica, 69. Šesták, 78. Vašina - 80. Blažej, 175 diváků.

Petr Ďurica (záložník Fulneku): „Výsledek vypadá jasně. My jsme ale hráli s týmem, který má v každé řadě kvalitního hráče. V minulých zápasech jsme neproměňovali šance, nyní však ano. Do čeho jsme kopli, to nám tam spadlo. Vítězství je zasloužené. Háj se dostával před naši šestnáctku, dál už ale ne.“

Petr Samec (trenér Háje ve Slezsku): „Výsledek hovoří jasně o tom, kdo byl lepší. Nicméně my jsme v prvním poločase měli v naší hře dobré momenty. Do prvního gólu to nebylo směrem dozadu špatné. Dostali jsme góly ze standardních situací. Věřím, že se zvedneme, navíc nám chyběli dva hráči ze základu.“ (rob)

HLUBINA - PUSTÁ POLOM 1:0 (0:0)

Branka: 55. Dziža, 47 diváků.

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Myslím, že se hrál zajímavý zápas. Od začátku bylo vidět, že žádné mužstvo nechce udělat chybu, kterou by toho druhého posadilo na koně. My měli míč víc, dlouho jsme ale žádnou akci nedotáhli. Polom měla jednu šanci, bylo jasné, že to bude o jednom gólu. Naštěstí jsme ho dali my.“

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „V první řadě chci říci, že Hlubina vyhrála zaslouženě. Ve druhé řadě ale chci říci, že výkon všech tří sudích, byl doslova směšný. Nejsmutnější na tom je, že se to pořád u dotyčných opakuje. Pak vás v této soutěži přestává fotbal bavit.“ (hek, rob)

PETŘVALD NA MORAVĚ - BŘIDLIČNÁ 1:2 (1:1)

Branky: 26. Ciesarík - 45. Berger, 77. Adamovský, ČK: 80. Fendrich, 89. Rulíšek - 70. Souček, 80. Adamovský, 50 diváků.

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu): „Měli jsme dobrý vstup do utkání. Musím ale uznat, že Břidličná byla po celý zápas lepším týmem. Nám uškodilo to, že jsme dostlali gól do šatny. Po přestávce pokračoval soupeř v aktivitě a zaslouženě vyhrál. Nám hodně uškodila naše nedisciplinovanost.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Za vítězství jsme rádi, ale hlavní rozhodčí zápas vůbec nezvládl. Udělal z utkání selanku, nechápu proč. Díky jeho pískání se ze závěru druhého poločasu staly gladiátorské hry. Pomezní sudí byli výborní, ale hlavní byl úplně mimo. Každopádně pro nás to jsou důležité tří body. “ (rob)

ČESKÝ TĚŠÍN - BYSTŘICE 0:3 (0:2)

Branky: 8. a 61. Badura, 14. Pilch, 80 diváků.

Petr Joukl (trenér Českého Těšína): „Myslel jsem si, že poslední výkony proti silnějším soupeřům, třebaže jsme prohráli, nás nakopnou, ale opak byl pravdou. Všichni měli hlavy dole, bylo to takové mrtvé. Nevzepjali jsme se. Soupeř vyhrál zaslouženě.“

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Dnešní utkání rozhodly dvě chyby domácího týmu. Ty jsme dokázali využít.“ (čin, sob)

BÍLOVEC - OLDŘIŠOV 2:0 (1:0)

Branky: 37. M. Socha, 66. Telnar, 90 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Oldřišov nás trápil tak, jak většinou i všichni ostatní soupeři, není to pro nás jednoduché. Zase jsme hráli do plných a museli tvořit. Důležitý byl první gól. I po přestávce jsme měli převahu a přidali druhý. Ještě jsme pak nedali penaltu a trefili dvakrát tyčku. Celkově jsem spokojený, pro nás další důležité tři body.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Bylo vidět, že kvalita Bílovce je vysoká. V prvním poločase měli hned několik šancí, hlavně po pravé straně hrozili a šli do vedení. Druhý poločas to bylo více nahoru a dolů, druhý gól jsme dostali po brejku. Pak domácí ještě nedali penaltu. Bod jsme tady mohli uhrát jen v případě, že bychom měli velké štěstí.“ (noh)

ČELADNÁ - KRNOV nehráno pro nezpůsobilý terén.

Zdroj: Deník