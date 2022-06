„Bylo to stejné jako v minulém utkání. První půlku, dokud hráči ještě mohli, jsme bránili, prostor zahustili a soupeř měl problémy. Za stavu 0:0 jsme měli stoprocentní šanci, ale nedali jsme,“ vrátil se k průběhu utkání stonavský trenér Richard Beneš, který kvůli velké mardoce a karetním trestům měl opět problém složit sestavu dohromady.

Poločas Stonavští prohráli 0:1. „Hned na začátku druhého jsme měli dvě dobré příležitosti skórovat, ale dostali jsme gól na 0:2. Pak měl ještě šanci Zoller, ale zamotat stav na 1:2 se mu nepodařilo. Do toho se nám zranil Bednář, který šel dolů a obrana tím byla nabouraná. Na rozdíl od soupeře, který střídal tři hráče, jsme už na lavičce neměli nikoho,“ konstatoval domácí kouč poté, co tým inkasoval další dva góly.

V závěrečném kole měla Stonava v sobotu 18. června od 17 hodin nastoupit na hřišti vedoucích Řepišť. Jenže tam nepojede.

„Ve stejný den máme oslavy devadesáti let fotbalu ve Stonavě. Připravujeme je rok a od února jsme žádali svaz i Řepiště, abychom utkání předehráli. Dostali od nás několik termínů a až minulý týden nám soupeř zavolal, že to budeme hrát v sobotu ráno v 10.30. Oslavy u nás ale začínají v 10 hodin a od půl páté hrajeme zápas s internacionály Baníku Ostrava, takže nemůžeme. To nás zamrzelo hodně, protože každému se vždycky snažíme vyjít vstříc,“ vysvětlil Richard Beneš, proč poslední duel sezony Stonava prohraje kontumačně.

I.A třída, skupina B - 26. kolo:

SK Stonava - FC Vratimov B 0:4 (0:1)

Branky: 34. Teplý, 57. Roháček, 63. Trmal, 80. Pešek. Rozhodčí: Podracký - Kolarský, Mitura. ŽK: Teplý, Hrdý, Stibor (všichni Vratimov B). Diváci: 50.

Stonava: Svatoš - Kloda, Němec, Bednář (58. Szotkowski), Graňák, Kupczak, Zoller, Koďousek, Folwarczny, Mančař, Adamczyk (46. Stach). Trenér: Richard Beneš.