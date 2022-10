RÝMAŘOV - HLUBINA 2:0 (0:0)

BRANKY: 67. a 86. Tihelka. ČK: 69. Chlopek (Hlubina). Diváci: 140.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Bál jsem se, že klíčový okamžik zápasu by mohl být neproměněný Navrátilův nájezd na bránu hostů. Navi nás měl poslat do vedení. Uklidnil by tím sebe i nás. Byla to stoprocentní šance, kterou by hráč jeho kvalit měl proměňovat. Góly Tihelky? Milé překvapení. Asi i pro něj. Na druhou stranu to ukazuje, že nám chybí střelec, takže góly musíme rozmělnit mezi všechny. Chybí nám klasický střelec, kterého jsme tady v Rýmařově posledních sedm osm let měli. Ať už to byl Šupák nebo Navrátil s Jeřábkem, kteří v minulých sezonách patřili k nejlepším kanonýrům soutěže.“

Zdeněk Skotnica (trenér Hlubiny): „Máme výborný mančaft, ale k čemu nám to je? Už během hry jsme se zlobili, že šlo o ofsajd. Pustil jsem si video, bylo to opravdu hraniční, ale sudí to pustil a to nás položilo. Na druhé straně jsme devadesát procent zápasu byli na míči, hráli jsme, byli jsme aktivní, bušili do nich, oni naopak byli zatažení v bloku. Vytvořili jsme si hromadu centrů, ale v zakončení jsme byli málo důrazní. To se ukázalo třeba i u tutovky Saska, kdy byl na penaltě sám před brankářem, bohužel to netrefil. A přišel trest. Hlavní potíž byla, že my jsme nedali gól. Dát ho, byl by klid. My se ale v koncovce trápíme. Jak jsem říkal už dřív, potřebujeme útočníka, hroťáka, který nám bude dávat patnáct gólů za sezonu. Momentálně ho nemáme a o góly se dělí jiní hráči. Na to jsme znovu doplatili.“