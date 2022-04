Skóre přitom hned ve 3. minutě otevřel libhošťský Martin Bartoň, další branky ale pak už padaly do sítě hostů. „Špatné vstupy do utkání nás provázely i v přípravě a znovu jsme si nepohlídali začátek, na tom musíme zapracovat,“ označil trenér Vratimova B Radim Pešek na webu klubu slabinu svého týmu.

„Dneska to nebyl vůbec povedený zápas. Možná se ještě za stavu 1:2 s tím dalo něco dělat, ale hrubými chybami jsme pustili domácí do bezpečného vedení a poté už jsme ve druhém poločase neměli šanci,“ zklamaně konstatoval trenér Libhoště Luděk Odstrčilík. Do sestavy nemohl zařadit nejlepšího střelce Jana Smolarčíka, který za červenou kartu v minulém kole s Lučinou vyfasoval stop na čtyři duely.

„Až na ten úvod to byl z naší strany velmi dobrý poločas, těch gólů jsme mohli dát daleko více, než jen čtyři,“ vrací se k první pětačtyřicetiminutovce Pešek. „Ve druhé půli jsme rychle přidali další branky, ale pak už utkání ztratilo tempo a v podstatě se jen dohrávalo,“ byl domácí kouč Pešek spokojen se ziskem tří bodů.

„Je nutné na zápas co nejdřív zapomenout a na domácím hřišti odčinit tento nepochopitelný výpadek. Nic jednoduchého to ale nebude. Je třeba, aby hráči nechali na hřišti vše, co v nich je,“ upozornil libhošťský trenér Odstrčilík na nedělní duel s Řepištěmi.

I.A třída, skupina B - 16. kolo:

FC Vratimov B - FC Libhošť 9:1 (4:1)

Branky: 22. a 33. Hruška, 42. a 53. Chlopek, 24. Roháček, 64. Zbavitel, 68. Svěnčík, 83. Brezula, 84. Trmal - 3. Bartoň. Rozhodčí: Těžký - Kolečkář, Moravec. Bez karet. Diváci: 15.

Vratimov B: Müller – Hammer, Hrdý (65. Svěnčík), Smilowski, Piskoř – L. Kundrátek (61. P. Štromp), Trmal – Hruška (56. Brezula), Roháček (61. Mikšovič), Chlopek – Zbavitel. Trenér: Radim Pešek.

FC Libhošť: Dubec - Symerský, Sobotík, Hradečný, O. Hanzelka (78. R. Hanzelka), Melčák, Bartoň, L. Hanzelka, Velart, Polášek, Čapka. Trenér: Luděk Odstrčilík.