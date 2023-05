HEŘMANICE – ČESKÝ TĚŠÍN 0:0

Diváci: 85.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Kluci zahráli poprvé letos opravdu zodpovědně. Hlavně v defenzivě, ale i směrem dopředu se snažili. Na šance byl lepší soupeř, velké měl tři, my jednu. Četl jsem vyjádření jejich trenéra, že jsme snad měli hrát ragby nebo co. S tím nesouhlasím. Byl asi na jiném fotbale. Oba týmy hrály stejně. Bylo tam jedno velké zranění, ale nic zákeřného, bouchli se hlavami. Náš hráč to ustál, jejich ne. Celkově v utkání mohly padnout červené po jedné na každé straně. Nikdo nehrál zákeřně s tím, že by šel do souboje se záměrem někoho zranit. Bylo to korektní.“

Petr Sostřonek (trenér Českého Těšína): „Zápas jsme měli vyhrát, bohužel nedali jsme ani jednu ze čtyř tutových šancí. Heřmanice nás blokovaly hodně ostrou až brutální hrou, jsme rádi, že jsme to přežili. Po souboji, kdy soupeř nehrál do balonu, ale do našeho hráče, jsme přišli o Luďka Macečka, kterého jsme raději odvezli na pozorování do nemocnice. Zápas byl hlavně v prvním poločase rozkouskovaný. Domácí měli jednu střelu na bránu, která zaváněla gólem, ale náš gólman byl velice pozorný. My jsme měli šancí daleko víc, Heřmanice podržel Andrejko a jednou je zachránila tyčka. Nakonec jsme rádi, že máme bod,. Nebyl to fotbal, ale kopanina, souboje a ragby, což nám nesvědčilo.”