SLAVIA ORLOVÁ - DOLNÍ BENEŠOV 1:2 (0:1)

Branky: 46. Nowinski - 1. Labuda, 70. Jaroszek. Diváci: 70.

Roman Divina (trenér Orlové): „Hra neodpovídá výsledku. Náš výkon byl podstatně lepší, obrovské nasazení a bojovnost hlavně ve druhém poločase, takhle bychom měli hrát. Většina i střídajících kluků to odjezdila po zadku, ale nepadá nám to tam. Bohužel jsme zase hráli bez dvou hráčů základní sestavy, Tomáš ještě není zdravý a Rentu jsem tam dal až pětadvacet minut před koncem. První gól jsme inkasovali už ve dvanácté sekundě po chybě našeho mladého hráče, kterou nikdo nezachránil. Pak jsme měli dvě velké šance, ale bohužel. Soupeř se ve druhém poločase víceméně nedostal na bránu, bušili jsme do něj a vypracovali si čtyři stoprocentní tutovky, kdy jsme šli sami na bránu, ale bohužel jsme proměnili jen jednu, kterou jsme vyrovnali. Kdybychom pak za stavu 1:1 dali na 2:1, mančaft by to otevřelo a šli bychom do útoku. Stoprocentní šanci jsme měli ještě v 93. minutě, ale nedali jsme. Naopak zase po školácké chybě jsme gól inkasovali. Vloni jsme tyhle zápasy otáčeli a vyhrávali, teď si asi vybíráme nějakou daň smůly. Hrajeme na doraz, kluci do toho dávají všechno, ale chybí nám štěstíčko, jasné šance bohužel neproměňujeme.“

Dušan Harazim (trenér Dolního Benešova): „Měli jsme výborný vstup do utkání. Dali jsme hned po třinácti vteřinách gól, který nás uklidnil. V prvním poločase jsme byli lepším týmem. Byli jsme i nebezpečnější než Orlová, bohužel druhou branku se nám vstřelit nepodařilo. Druhý poločas patřil domácím. Rychle vyrovnali a pak nás přitlačili. Měli jsme i štěstí, podržel nás brankář Simkanič. Během druhé půle jsme změnili rozestavení a v 70. minutě se nám podařilo vstřelit vítěznou branku. Trefil se Jaroszek, který zužitkoval přihrávku Osvěčíka. Když to shrnu, šlo o bojovné utkání, kterému by asi více slušela remíza.“