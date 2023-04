„Ještě v sobotu ráno jsme byli v deseti lidech. Trápí nás marodka, zranění, do toho měli kluci i nějaké pracovní povinnosti. Nakonec se nám podařilo sehnat narychlo výpomoc, takže jsme měli jednoho hráče na střídání,“ řekl Deníku trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

„Trochu jsme se obávali, ať z toho není ostuda. Kluci ale výkonem překvapili. Hráli jsme logicky hodně defenzivně, sice jsme dostali brzy gól, ten nám však paradoxně pomohl. Domácí se uspokojili, hráli volněji,“ pokračoval kouč ostravského mužstva.

„Ke konci jsme to trošku vytáhli a pokusili se o zázračné vyrovnání, místo toho přišel krásný gól domácích. Po otočce z nějakých pětatřiceti metrů přeloboval jejich hráč našeho gólmana a bylo hotovo,“ popisoval Tomáš Kaventa.

„Kluky však chválím. Háj je totiž někde jinde. Zvládli jsme to se ctí. Teď nás čeká důležitý zápas s posledními Bolaticemi. Někteří hráči se nám vrátí do sestavy, měla by být již relativně v pořádku,“ dodal Tomáš Kaventa.

Krajský přebor – 20. kolo (sobota 15. 4. 2023):

Háj ve Slezsku – Vřesina 2:0 (1:0)

Branky: 11. Žůrek, 83. Malúš. Rozhodčí: Slaný – Levinger, Vojkovský. ŽK: Adam Hruzík, Tomáš Hruzík, Ponížil. Diváci: 120.

Vřesina: Köhler – Brož, Bartonec, Ponížil, Adam Hruzík, Tomáš Hruzík, Pokorný (65. Staněk), Antonín Hruzík, Novák, Hloušek, Strohalm. Trenér: Kaventa.