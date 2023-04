„Sedlo nám to. Soupeř na začátku kousal, ale vyloženou šanci si nevypracoval. My jsme naopak dali na konci poločasu vedoucí gól, ještě do pauzy přidali další a když jsme zkraje druhé půle zvyšovali na 3:0, bylo hotovo,“ vykládal domácí kouč.

„Měli jsme to pak už pod kontrolou a přidali ještě čtvrtou branku. Věřím, že to klukům pomůže i psychicky. Teď nás čeká těžké utkání v Pusté Polomi, kde se pokusíme urvat alespoň bod,“ dodal Jaroslav Mlčoch.

Krajský přebor – 20. kolo (sobota 15. 4. 2023):

Heřmanice – Brušperk 4:0 (2:0)

Branky: 42. Šimáček, 45. Skoupý, 49. Kopečný, 71. Řapek. Rozhodčí: Priesol – Tabášek, Kovařik. ŽK: Sedlák – Huvar, Janša, Pelán. Diváci: 116.

Heřmanice: Andrejko – Kaizar, Řapek, Motyčka, Skoupý (87. Rác), Opata (84. Zavalský), Kopečný, Sedlák (75. Bůžek), Račanský (87. Bongilaj), Šimáček, Šlesár. Trenér: J. Mlčoch.