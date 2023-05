„Kluci zahráli poprvé letos opravdu zodpovědně. Hlavně v defenzivě, ale i směrem dopředu se snažili. Na šance byl celkově lepší soupeř, velké měl tři, my jednu,“ řekl Deníku na úvod hodnocení trenér Heřmanic Jaroslav Mlčoch.

„Četl jsem vyjádření jejich trenéra, že jsme snad měli hrát ragby. S tím nesouhlasím. Byl asi na jiném fotbale. Oba týmy hrály stejně. Bylo tam jedno velké zranění, ale nic zákeřného, bouchli se hlavami. Náš hráč to ustál, jejich ne,“ líčil kouč ostravského mužstva.

„Celkově v utkání mohly padnout červené po jedné na každé straně. Nikdo nehrál zákeřně s tím, že by šel do souboje se záměrem někoho zranit. Bylo to korektní,“ dodal Jaroslav Mlčoch, jehož svěřence čeká další utkání v sobotu na hřišti Háje ve Slezsku.

Krajský přebor – 23. kolo (neděle 7. 5. 2023):

Heřmanice – Český Těšín 0:0

Rozhodčí: Tomšík – Takáč, Čuba. ŽK: Šlesár, Řapek, Sedlák, Kopečný – Martynek, Potůček, Osička, Slowiaczek. Diváci: 85.

Heřmanice: Andrejko – Kaizar, Řapek (88. Bůžek), Motyčka, Skoupý, Opata, Sedlák (88. D. Mlčoch), Račanský, Rozsypal (46. Stoklasa), Šlesár, Kopečný. Trenér: J. Mlčoch.