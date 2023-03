Ostravský celek měl zápas rozehraný náramně. Po čtvrthodině vedl o dvě branky, v závěru poločasu šla navíc Pustá Polom po vyloučení Augustýnka do deseti. Hosté však prostřídali, do druhé půle vstoupili jako vyměnění, brzy snížili a dál dotírali.

„Kluci vstoupili do zápasu velmi dobře, využili jsme hned standardku z rohu a přidali i druhý rychlý gól. Pustá Polom postupem času přebírala iniciativu, za stavu 2:0 měli velkou šanci, náš gólman chytil samostatný únik,“ řekl trenér Vřesiny Tomáš Kaventa.

„Před přestávkou šli hosté po červené kartě do deseti, poločas jsme tak v klidu dohráli. Kluky jsem v kabině upozorňoval, ať nepoleví, že je může vyloučení stmelit, což se bohužel potvrdilo. Ve druhém poločase byli výrazně lepší, proti deseti jsme se vlastně jen bránili,“ líčil kouč Vřesiny.

„Oni brzy snížili, pak neproměnili penaltu. Kdyby ji dali, možná by to ještě otočili. Na konci jsme mohli výhru pojistit, z nahodilé akce jsme dali tyčku. Za tři body jsme rádi,“ dodal Tomáš Kaventa, který nahradil během zimy na pozici hlavního trenéra Petra Dombrovského. Ten se přesunul do funkce vedoucího mužstva.

„Co se týká mužů, je to má první trenérská štace. Dřív jsem působil u mládeže v různých klubech. Naposledy jsem vedl dorost na Hlubině. Byl to vlastně můj první domácí zápas,“ prozradil Kaventa.

„Jsem rád, že skončil vítězně. Přišlo i hodně lidí, byla tady akce Vítání jara, takže někteří zůstali i na zápas,“ pousmál se mladý kouč Vřesiny. Podle oficiálního zápisu o utkání ho sledovalo 250 diváků. „Krásné číslo,“ uzavřel Tomáš Kaventa.

Krajský přebor – 17. kolo (neděle 26. 3. 2023):

Vřesina – Pustá Polom 2:1 (2:0)

Branky: 5. Ponížil, 13. Antonín Hruzík – 50. Rolný. Rozhodčí: Novák – Jurygáček, Pasterčák. ŽK: Antonín Hruzík, Tomáš Hruzík, Strohalm – Augustýnek, Grussmann. ČK: 38. Augustýnek (Pustá Polom). Diváci: 250.

Vřesina: Matula – Bartonec, Ponížil, Adam Hruzík, Tomáš Hruzík, Chobot (32. Novák), Antonín Hruzík (88. Pokorný), Wilk (72. Kroupa), Strohalm, Majkut, Kozelský (72. Fendrich). Trenér: Kaventa.