DOLNÍ DATYNĚ - ČESKÝ TĚŠÍN 4:0 (1:0)

BRANKY: 50. a 59. M. Cileček, 25. Cenek, 88. Kučera. ČK: 45. D. Maceček (Č. Těšín). Diváci: 120.

Petr Mládek (manažer Dolních Datyní): „Kluci se asi v derby dokážou víc vyhecovat. Soupeř nám hrozil ze standardních situací, ale po krásném centru Kaducha dal první gól hlavou Cenek ve 25. minutě. Pak dostal jejich hráč červenou kartu, což nám pomohlo, měli jsme už jasnou převahu. Hned na začátku druhého poločasu jsme přidali gól na 2:0, a to už myslím soupeř rezignoval. Za chvíli po krásném výkopu Jašky v šestnáctce vybral balon Baláž, nahrál pod sebe Michalu Cilečkovi a ten zavěsil na 3:0. Čtvrtý gól pak přidal střídající Kučera, který byl chvíli na place a trefil to krásně do pravé horní šibenice na 4:0.“

Bohuš Keler (trenér Českého Těšína): „Za stavu 0:0 po chybě jejich brankáře s ním měl souboj tělo na tělo David Maceček, který dal gól, ale rozhodčí odpískal faul a neuznal ho. Soupeř pak po centru hlavou dal na 1:0, což nás trošku nalomilo. Mohli jsme vyrovnat, jasnou šanci měl Luděk Maceček, ale ze čtyř pěti metrů to dal hlavou těsně vedle tyče. Pak David, který už měl žlutou kartu za řeči, dostal druhou za faul na brankáře, i když to bylo hodně přísné vyloučení. Tím jsme dostali domácí na koně. Snaha vyrovnat ve druhém poločase, kdy jsme hráli o jednoho méně, tam byla, ale soupeř využil převahu a zápas se mu abnormálně vydařil, nám nešlo vůbec nic. Chtěli jsme hrát útočný fotbal, ale na nerovných terénech nám to nejde, asi nemáme až tak dostatečně technické hráče, kterým by to nevadilo. Neprosadil se ani jeden ze tří útočníků.“