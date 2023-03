Toho mrzela brzy inkasovaná branka z pokutového kopu. „Podle mého to penalta nebyla. Připadalo mi, že šlo o souboj tělo na tělo. Každopádně hlavní problém je v proměňování vypracovaných příležitostí. Jsme střelecky impotentní,“ přiznal kouč Heřmanic.

Jeho tým definitivně srazili domácí po hodině hry, kdy se trefil podruhé v utkání Teplý a hned po něm se prosadil také Zbavitel. „Ten gól na 2:0 trefil pěkně, pak už to bylo vabank. Vratimov je těžký soupeř, mají ambice, rozjedou se,“ dodal Mlčoch.

Heřmanice čeká v sobotu 1. dubna domácí jarní premiéra. Dorazí Dolní Datyně. „Musíme už začít dávat góly a získat nějaký ten bod. Sice to vypadá, že bude padat jen jeden, teď by to byly Bolatice, ale na to nemůžeme spoléhat,“ uzavřel Jaroslav Mlčoch.

Krajský přebor – 17. kolo (sobota 25. 3. 2023):

Vratimov – Heřmanice 3:0 (1:0)

Branky: 9. z pen. a 57. Teplý, 64. Zbavitel. Rozhodčí: Pasterčák – Svoboda, Banot. ŽK: Kebísek, Cempírek, Piskoř, Roháček, Brezula, Duda – Kaizar, Půda, Krajčo. Diváci: 80.

Heřmanice: Andrejko – Kaizar, Řapek (85. Šleis), Motyčka, Skoupý, Opata, Račanský, Kopečný (77. Kelnar), Rozsypal (85. Kaňák), Šlesár (77. D. Mlčoch), Půda (25. Krajčo). Trenér: J. Mlčoch.