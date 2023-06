/EXKLUZIVNĚ, FOTOGALERIE/ Poslední zápasy na fotbalových trávnících v regionu se dohrály o víkendu, z postupu se už raduje 18 týmů, naopak deset smutní z pádu dolů. Přesto zbývá vyluštit ještě jednu tajenku.

Fotbalisté TJ Řepiště se vloni radovali v I.A třídě z postupu do krajského přeboru, který v této sezoně vyhráli a stali se tak účastníky divize. I přes vysokou domácí porážku v posledním kole s Českým Těšínem (0:4) si v sobotu oslavy s pohárem užili. | Foto: TJ Řepiště

Tím, že účast v příštím ročníku divize si spolu s vítěznou TJ Řepiště zajistil i Vratimov z druhé příčky pěti krajských přeborů, rozšířil se v našem regionu o jedno místo počet postupujících z I.A třídy, I.B třídy a okresů.

Oslovené kluby v I.B třídě a městském přeboru Ostravy, které měly na nabídku nárok, ji přijaly. Čas na rozmyšlenou si vzalo pouze Krásné Pole, nejlepší tým z 2. místa v I.A třídě. Pokud odmítne, dostanou šanci stát se devatenáctým postupujícím v regionu další týmy v pořadí.

II. liga (F:NL)

Do ČFL sestoupila rezerva pražské Slavie a do MSFL Třinec.

MSFL

Postup do II. ligy vybojovala Kroměříž.

Sestupovat budou tři týmy, poslední Vítkovice doprovodily do divize Velké Meziříčí a Vrchovina.

Postup: Kroměříž.

Sestup: Vítkovice, Velké Meziříčí, Vrchovina.

DIVIZE

Účast v MSFL si vybojovali tři vítězové - MFK Karviná B (skupina F), Kozlovice (E) a Start Brno (D), které doplnil ze 3. místa „déčka“ Tatran Bohunice poté, co postup odmítly Kozlovice, Žďár nad Sázavou, Slavičín, Hlubina i Šternberk.

Vzhledem k rozšíření divizí v příštím ročníku ze 14 na 16 účastníků sestoupil ze tří moravských skupin pouze jeden celek s nejnižším počtem bodů, což byla Bystřice n. P. s 11 body z „déčka“

Postup: MFK Karviná B (F), Kozlovice (E), Start Brno (D), Bohunice (D).

Sestup: SK Bystřice n. P. (D).

Krajský přebor

Do divizí postoupil vítěz, což je v našem regionu TJ Řepiště, a ze všech pěti krajských přeborů na Moravě také dva nejlepší týmy ze 2. míst. Jedním z nich byl v našem regionu Vratimov.

Do I.A třídy sestoupily poslední Bolatice.

Postup: Řepiště, Vratimov.

Sestup: Bolatice.

I.A třída

Do krajského přeboru postoupili vítězové obou skupin – Kravaře z „áčka“ a Stonava z „béčka“. Tím, že do divize postoupila dvě mužstva z krajského přeboru, má možnost zahrát si v příští sezoně tuto soutěž i nejlepší druhý tým z I.A třídy.

„Čekáme na vyjádření Krásného Pole, které dostalo nabídku postoupit do krajského přeboru ze druhého místa. Pokud by ji nevzalo, budeme oslovovat další týmy v pořadí,“ vysvětlil Vladimír Janoško, sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS).

Sestoupily tři celky. Čeladná (skupina B), která na jaře odstoupila ze skupiny B, šla do okresního přeboru Frýdku-Místku. Do I.B třídy spadly z „áčka“ Hradec nad Moravicí a Jistebník.

Postup: Kravaře (skupina A), Stonava (B), nabídka: Krásné Pole (A).

Sestup: Hradec nad Moravicí, Jistebník (oba A), Čeladná (B).

I.B třída

Postoupili čtyři vítězové – Velké Heraltice (skupina A), Píšť (B), TJ Hepo Petřvad u Karviné (C) a Kopřivnice (D). Tím, že z krajského přeboru šly do divize dva týmy z regionu, dostal šanci postoupit do I.A třídy i nejlepší druhý celek ze čtyř skupin I.B třídy. „To byl Starý Jičín v déčku, který nabídku přijal,“ prozradil Vladimír Janoško, sekretář MSKFS.

Do okresních přeborů sestoupilo celkem pět mužstev - Hlavnice (A), Svinov, Bohuslavice (oba B), Dětmarovice (C) a Staříč (D).

Postup: Velké Heraltice (A), Píšť (B), Hepo Petřvald u Karviné (C), Kopřivnice (D), Starý Jičín (D).

Sestup: Hlavnice (A), Svinov, Bohuslavice (oba B), Dětmarovice (C), Staříč (D).

Okresní přebory

Z pěti okresních a jednoho městského přeboru jdou do krajské I.B třídy všichni vítězové. „Z Frýdku-Místku postoupil i druhý tým, protože vyloučená Čeladná z I.A třídy šla až do okresu, takže se to posunulo,“ vysvětlil Vladimír Janoško, proč z této soutěže jdou výš i Tošanovice.

Vzhledem k účasti dvou týmů z kraje v divizi se rozšířil počet postupujících také z okresů, i zde dostal šanci nejlepší tým z 2. míst. „Byly to Petřkovice z městského přeboru Ostravy, které měly zájem a nabídku přijaly,“ potvrdil sekretář MSKFS.

BRUNTÁL

Okresní přebor – postup: Vrbno p. P.

FRÝDEK-MÍSTEK

Okresní přebor - postup (2 týmy): Nebory, Tošanovice.

KARVINÁ

Okresní přebor – postup: FK Těrlicko 2022.

NOVÝ JIČÍN

Okresní přebor – postup: Odry.

OPAVA

Okresní přebor – postup: Vřesina.

OSTRAVA

Městský přebor – postup: Markvartovice, Petřkovice.