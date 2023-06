Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.A třída

/FOTOGALERIE/ S fotbalovou I.A třídou se o víkendu rozloučili vítězové obou skupin, kteří si postup do krajského přeboru zajistili už v předstihu. Kravaře (A) v závěrečném 14. kole remizovaly v Kozlovicích 2:2, Stonava (B) porazila doma Jablunkov 2:0. Sestoupily tři týmy – Čeladná, která na jaře odstoupila ze soutěže, klesla až do okresního přeboru Frýdku-Místku. Do I.B třídy spadly z „áčka“ Hradec nad Moravicí a Jistebník.