Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

/FOTOGALERIE/ Postup do I.A třídy si vítězstvím ve svých skupinách už s předstihem zajistili fotbalisté Velkých Heraltic (A), Píště (B), Hepo Petřvad u Karviné (C) a Kopřivnice (D). Do okresních přeborů sestoupilo celkem pět mužstev - Hlavnice (A), Dětmarovice (C) Svinov, Bohuslavice (oba B) a Staříč (D)

Zápas 16. kola I.B třídy, skupiny D, Trojanovice - Stachovice 0:2. | Foto: TJ Slavia Stachovice