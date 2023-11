Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

/FOTOGALERIE/ Dvě dohrávky zakončily podzim ve fotbalové I.B třídě. Ve skupině B Slavoj Rychvald porazil doma Šilheřovice 4:3 a v „céčku“ Internacionál Petrovice remizoval s Nýdkem 2:2. Z prvních míst půjdou do jarní části soutěže, která by měla začít 14. kolem o víkendu 23. a 24. března 2024, Budišov n. B. (A), Vítkovice B (B), které ale mají stejně bodů jako druhá Hlubina B, Lískovec (C) a Ostravice (D).

