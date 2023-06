Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

/FOTOGALERIE/ Do konce fotbalové I.B třídy zbývají ještě tři kola. Jak si o víkendu vedli lídři jednotlivých skupin? V áčku druhé Krásné Loučky rozstřílely Vítkov 8:0 a po 24. kole je dělí pět bodů od prvních Velkých Heraltic, které remizovaly ve Slavkově 1:1. V béčku potvrdila roli favorita vedoucí Píšť vítězstvím nad posledními Hatěmi 5:0, naplno bodovalo i druhé Záblatí s Třebovicemi (4:0). Ke změně došlo v čele céčka, kde do víkendu první Oldřichovice i přes domácí výhru s Dobrou (3:2) přeskočil Petřvald, který smetl na svém hřišti Hnojník 7:0. Rozhodnuto už je v déčku, kde Kopřivnice vítězstvím nad předposledními Fryčovicemi 7:0 rozhodla o svém postupu do I.A třídy.

Zápas 22. kola I.B třídy, skupiny B, Unie Hlubina - Hrabová 1:4. | Foto: TJ Unie Hlubina