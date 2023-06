Fotbalové soutěže na Moravě a ve Slezsku - I.B třída

/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Kopřivnice sice o víkendu prohráli ve Starém Jičíně 2:3, ale už před týdnem si zajistili postup do I.A třídy. Dvě kola před koncem I.B třídy vedou tabulku skupiny D s náskokem sedmi bodů. Jak jsou na tom další lídři? Velké Heraltice v „áčku" sice porazily SO Bruntál 3:0, ale před druhými Krásnými Loučkami mají náskok jen pěti bodů. Stejné je to i v „béčku", kde Píšť vede o pět bodů před Záblatím. Nejdramatičtější situace se třemi kandidáty na postup je v „céčku" - první Petřvald u Karviné má tříbodový náskok před druhými Oldřichovicemi, třetí Věřňovice na něho ztrácí body čtyři.

Zápas 24. kola I.B třídy, skupiny B, Unie Hlubina B - Slavoj Rychvald 3:0. | Foto: Unie Hlubina B