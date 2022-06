Rozhodnuto: S Krnovem jde do divize Břidličná, Vřesina si vykopala kraj

/FOTOGALERIE/ Všechny postupové a sestupové tajenky ve fotbalových soutěžích od MSFL až po I.B třídu jsou letos vyřešeny, rozhodující zápasy závěrečného kola se hrály v sobotu. Radost zavládla v Břidličné, která v posledním duelu porazila Krnov 2:1 a společně se svým soupeřem míří z krajského přeboru do divize. Postup do krajského přeboru si na poslední chvíli zajistila i Vřesina - na první místo ve skupině A v I.A třídě jí poslalo vítězství 3:1 ve Staré Bělé. Stejnou radost měly v I.B třídě, skupině B, Strahovice po výhře 3:2 v Šilheřovicích. Do I.A třídy míří ze skupiny D i Tichá, která neodehraný zápas s Fryčovicemi vyhraje kontumačně. Rekordmanem této sezony v krajských soutěžích jsou fotbalisté SK Horní Suchá, kteří skupinou C v I.B třídě prolétli jako šinkanzen s 21 výhrami a 3 remízami!

Fotbalisté Tiché odehráli poslední zápas v I.B třídě v pátek 10. června v Ostravici, kde vyhráli 1:0. K závěrečnému duelu sezony se jim v sobotu nedostavil soupeř z Fryčovic. Utkání vyhrají kontumačně 3:0 a s 55 body ovládnou skupinu D. | Foto: SK TIchá