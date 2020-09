„Už jsem odpovídal několika kamarádům, kteří se mě na to ptali, že jsem pocit měl jako malý kluk. Přece jen hattrick jsem vsítil po opravdu dlouhé době, takže obrovská radost,“ prozradil Klíma v rozhovoru pro Deník.

První gól, díky němuž Unie vedla na hřišti tehdejšího lídra páté nejvyšší soutěže už 3:0, mu přichystal Jaromír Frébort, Klímovi stačilo jeho střílenou přihrávku jen tečovat. V závěru duelu pak dvěma trefami pečetil triumf Hlubiny. Nejprve po akci Saska se Schmutzem, posléze mu nahrával Hommes. „Rozhodně nešlo o žádné individuální akce. Naopak. Pěkná týmová souhra, což se mi líbí,“ přiznal Ondřej Klíma.

Už jedna z jeho úvodních vět, že šlo o hattrick po dlouhé době, naznačuje, že není žádným vyhlášeným střelcem.

„Tři góly jsem dal naposledy ještě v I.B třídě, takže už to může být opravdu pět let,“ připomněl a zapřemýšlel, zda dal někdy víc.

„Těžko říct, myslím, že hattrick byl maximum. V mládeži jsem hrál v Baníku ligu, takže těch možností mnoho nebylo, navíc já dlouho nastupoval na levém beku. To ještě v dobách, kdy se praktikovala osobní obrana. Potom jsem roky byl v mládeži na kraji zálohy, pak jsem se přesunul do středu. V mužích v nižších soutěžích jsem byl i v útoku, ale za kanonýra se nepovažuju, moc mi to nevyhovovalo,“ vybavil si Ondřej Klíma.

„Góly jsem dával jen zřídka. Jsem spíše hráč, který šance v předfinální, nebo finální fázi připravuje,“ doplnil středopolař.

Pochopitelně takový počin nemůže zůstat bez odezvy kabiny a zejména týmového pokladníka. „Určitě padne nějaká lahev a ještě v euforii na hřiště jsem všechny kluky pozval na pivo, že mi to tak připravili, takže to musím splnit. Bude to ale příjemné placení,“ usmíval se Klíma, jehož těšilo hlavně cenné vítězství.

„Neříkám, že to byla povinnost, ale určitě náš cíl. I trenér byl přesvědčený, že pokud předvedeme nasazení a výkon jako v poháru s Karvinou, tak v Břidličné vyhrajeme. A bylo to na nás vidět, šli jsme si za tím,“ byl přesvědčený Klíma. „Dost to bereme jako reparát za Dolní Datyni, kde jsme vyhořeli 0:4. Teď doma s Polomí na to budeme chtít navázat,“ měl jasno.

Hlubina si opět v tabulce pomohla a přiblížila se čelu, z páté příčky ztrácí na vedoucí Krnov sedm bodů. „Tlak, pokud jde o vrchní pozice, na nás není, ale sami jsme si dali cíl, že bychom se chtěli pohybovat na špici a nejlépe celou soutěž vyhrát. Začátek se nám nepovedl, ale velká část sezony je před námi. Když se zaměříme na to, abychom tohle nasazení udrželi a předváděli dál, máme šanci. Jsem přesvědčen, že v soutěži můžeme porazit každého,“ uzavřel Ondřej Klíma.