Dobratice, které působí v I. A třídě, zavítaly o víkendu do Jistebníku. Ten vedl o poločase 3:0 a zdálo se, že kráčí k jasnému vítězství. Po přestávce se ale děly věci. „Od trenéra jsme dostali vilagoš. Řekl, že když dal soupeř tři góly, tak je můžeme dát i my. S tím vědomím jsme nastoupili do druhé půle,” řekl pro Deník hostující záložník Ondřej Skotnica.