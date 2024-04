Nejprve obě střídačky rozproudil zákrok Ondřeje Biskupa, po němž následovala šarvátka mezi hráči a červená karta pro „hříšníka“. „Hrubé nesportovní chování. Kopnutí soupeře ze strany v nepřerušené hře mimo souboj o míč za použití nepřiměřené síly (míč vzdálen od místa přestupku cca 25 m),“ vysvětlil rozhodčí Patrik Stankov v oficiálním zápise.

„V pořádku, nemám k tomu, co říct. Asi to tak mělo být,“ reagoval pro Deník krátce po utkání rozmrzelý trenér Heřmanic Jaroslav Mlčoch, který se pořádně pohádal se svým protějškem Jaroslavem Samsonem, a oba museli držet od sebe pořadatelé, potažmo další osazenstvo střídaček.

Heřmanice navíc o chvíli později oslabilo vyloučení Daniela Řapka po dvou žlutých kartách během tří minut. „Však byly ne?“ opáčil Mlčoch. „Můj pohled? Není důležitý,“ dodal stroze, když měl obě červené karty okomentovat.

Přesto Heřmanice po chybě v domácí defenzivě snížily, poslední slovo však měl Dolní Benešov. „Měli jsme dát góly, šance na to byly, nedali jsme, kdežto soupeř ano. Bohužel, tak to je,“ byl stručný Mlčoch. A jak vidí vyvíjející se sezonu? „Špatně, hodně špatně. Víc k tomu nemám co říct,“ odsekl Jaroslav Mlčoch.

KAPITÁN: NĚCO SE MUSÍ ZMĚNIT

O mnohém však vypovídala Mlčochova slova ještě na střídačce během zápasu. „Takhle se o záchranu nehraje…,“ lamentoval.

O poznání sdílnější byl kapitán Roman Košťál. „Byl to typicky záchranářský fotbal dvou týmů, kterým se nedaří. Do očí bijící hurá fotbal, který s úrovní krajského přeboru neměl moc společného, ale i tak přišly šance. Řekl bych, že v prvním poločase jsme měli i možná větší tutovky, ale byli v nich často hráči, kteří se v takových situacích běžně neobjevují. Proto z toho žádný gól nebyl,“ ohlížel se zpět lídr týmu.

Zdroj: David Hekele

Starosti ostravskému celku přidělalo třinácté Krásné Pole, které překvapivě zvítězilo ve Stonavě 2:0 a navýšilo tak náskok na šest bodů. Za bídným ročníkem vidí Košťál i zranění hráčů. „Máme velice úzký kádr, ještě užší, než na podzim, a navíc dost marodů, řada hráčů ani nemůže hrát naplno. Podle toho to taky vypadá. Pak se do toho přidá ještě nedisciplinovanost, jako teď, a dopadá to tak, že v ‚zápase jara‘ hrajeme o devíti. Takže asi tak,“ povzdechl si Košťál.

Mužstvo by se každopádně podle něj mělo rychle probudit. Do konce sezony zbývá sedm kol. „Hrajeme o záchranu, to bychom si měli všichni uvědomit. Ani nevíme, kolik týmů bude padat, ale na to nemůžeme čekat. Některé zápasy máme dobré, třeba i se silnějšími soupeři jsme schopni uhrát remízu. Jako v Brušperku. Ale pak přijdou utkání, kde to máme potvrdit výhrou, ale nic. Nejsme na to připraveni, nejsme ready bojovat za tu záchranu, jak by se mělo. To se musí změnit, jinak to bude zlé,“ uzavřel Roman Košťál.

Dolní Benešov – Heřmanice Slezská 3:1 (0:0)

Branky: 50. Samson, 66. Skroch, 88. Herich – 83. Šleis. Rozhodčí: Stankov – Boráň, Petroš. ŽK: Hluchník, Beinhauer (vedoucí mužstva) – Řapek, Račanský, Skoupý. ČK: 77. Biskup, 81. Řapek (oba Heřmanice). Diváci: 120.

Sestava Heřmanic: Platoš – Šimečka, Řapek, Košťál, Velička – Opata, Račanský (72. Kautský), Schaumann (57. Biskup), Šlesár, Mantey (82. Šleis) – D. Mlčoch (46. Skoupý). Trenér: J. Mlčoch.