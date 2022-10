„V prvé řadě je třeba sportovně uznat, že soupeř je kvalitní a na hřišti to taky potvrdil. Hrál opravdu dobře,“ začal hodnotit duel trenér Heřmanic Jaroslav Mlčoch.

„U nás je to pořád stejná písnička. Dozadu to není dobré, dostáváme v každém zápase příliš mnoho gólů. Tentokrát jsme navíc sami žádný nedali. Je to zklamání,“ pokračoval Mlčoch.

„Nepřidalo nám ani vyloučení po druhu žluté kartě oplácejícího Řapka. Tomu předcházely dva fauly na něj, na které ale rozhodčí nereagoval. To nám ale zápas neprohrálo,“ dodal Jaroslav Mlčoch.

8. kolo krajského přeboru (sobota 24. 9. 2022):

Český Těšín – Heřmanice 3:0 (2:0)

Branky: 12. L. Maceček, 39. D. Maceček, 86. Osička. Rozhodčí: Mitura – Vojkovský, Čuba. ŽK: D. Maceček, Chloň – Řapek, Velička. ČK: 73. Řapek (Heřmanice). Diváci: 100.

Heřmanice: Šráček – Kaizar, Motyčka (84. Bůžek), Řapek, Velička (Biskup) – Skoupý, Opata (78. D. Mlčoch), Šimáček, Šleis (61. Edr) – Kaňák, Půda (84. Zavalský). Trenér: Mlčoch.