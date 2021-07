Výsledek přípravného duelu ale nikdo – snad kromě trenérů – příliš neřešil. Hlubina za přítomnosti majitele Baníku Václava Brabce, pod moderátorskou taktovkou ostravského herce Vladimíra Poláka a před zhruba tisícovkou diváků byla ráda, že dotáhla své dlouholeté úsilí do cíle.

„Jsem nadmíru spokojený, protože celé odpoledne se vydařilo. Navíc si myslím, že jsme viděli i kvalitní zápas, v němž Hlubina byla Baníku zdatným soupeřem,“ zhodnotil předseda Unie Pavel Ožana s tím, že nová podoba zázemí plně splňuje jeho představy.

„Když jsme někdy před šesti lety s panem projektantem Havlíčkem probírali, jak by to mělo vypadat, dal jsem mu asi pět vizí, co by tribuna měla mít. To se splnilo, takže nelze na to nic jiného říct, než že jsem spokojen,“ řekl Pavel Ožana, který spolu s Brabcem oba týmy na plochu přivedl.

Slavnostní sobota ale nebyla jen o zápase A-týmu s Baníkem. Bohatý program ocenily i rodiny s dětmi. „Nová tribuna je asi vrchol mé sportovní činnosti na Hlubině, ale pro mladší kluky tady by to měl být nový začátek nové hlubinské éry. Zároveň také velký závazek,“ uzavřel předseda.