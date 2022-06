Mohl za to především první poločas, který se Unii herně vůbec nepovedl, v jeho závěru navíc inkasovala. „Jsem nespokojený a rozčarovaný,“ netajil se trenér Jan Woznica. „První půli jsme odchodili, to jsem už dlouho neviděl. A Kobeřicím stačila jedna pološance, aby šly do vedení. Proto jsme v šatně měli co vyříkávat,“ přiznal.

Trenér Hlubiny Woznica: Není to ideální sezona. Brabec? V šatně ještě nebyl

Promluva zabrala. Lepší pohyb o kombinace vyústily v brzké vyrovnání, a i když domácím vrátil náskok v brejku Kubný, Sasko znovu srovnal krok. „Myslím si, že ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepší. Trefili jsme dvě břevna, v závěru jsme se tlačili za třetím gólem. Krčmařík měl na noze tutovku, Fonioka vychytal brankář. Za druhý poločas zaslouží kluci pochvalu, ale celkově jsme to nezvládli,“ věděl Woznica.

Aby toho nebylo málo, Hlubina přišla o vyloučeného Saska, který si tak nezahraje středeční finále krajského poháru v Řepištích proti Vendryni (17 hodin). Zároveň se tým smiřuje, že mezi nejlepšími v páté nejvyšší soutěži letos neskončí.

Dvougólový Dawid z Hlubiny: Nejsem střelec, trefilo mě to. Krnov nebyl tak silný

„Ne, že bychom to vzdávali, ale TOP tři se nás asi týkat nebude. Bohužel vždy, když můžeme udělat pomyslný krok a přitáhnout se k druhému třetímu místu na dva tři body, tak to nezvládneme. Nevím, jestli je to tíha okamžiku, nebo co, ale opakuje se to. V Polomi, v Jakubčovicích, teď… Věřil jsem, že jsme na tom lépe, než Kobeřice, ale bohužel,“ pokrčil rameny Jan Woznica.

Treble Krnov nezíská. Postup Hlubiny viděl i „skautující“ šéf Baníku Brabec

Sokol Kobeřice – TJ Unie Hlubina 2:2 (1:0)

Branky: 43. a 57. Kubný – 52. a 71. z pen. Sasko. Rozhodčí: Čuba – Švec, Sklář. ŽK: Ševior, Rother – Sasko, Schmutz, Tomek, Krčmařík. ČK: 88. Sasko (Hlubina). Diváci: 175.

Hlubina: Otoupalík – Podraza, Tomek (78. Drastich), Krčmařík, Frébort – Förster, Dawid – Schmutz (67. Foniok), Hommes, Bělíček – Sasko. Trenér: Woznica.