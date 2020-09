Po vysokém vítězství na hřišti do té doby lídra páté nejvyšší soutěže Břidličné 7:3 zvládli i sobotní souboj v rámci 8. kola, když gólem Jakuba Driži z 55. minuty porazili Pustou Polom 1:0.

„Myslím, že se hrál zajímavý zápas, od začátku bylo vidět, že žádné mužstvo nechce udělat chybu, kterou by toho druhého posadilo na koně. My měli míč víc, dlouho jsme ale žádnou akci nedotáhli. Polom měla jednu šanci, bylo jasné, že to bude o jednom gólu. Naštěstí jsme ho dali my," oddechl si trenér Jan Woznica.

Ostravané se tak v tabulce udrželi na páté příčce, jen pět bodů za lídrem z Bílovce. „Zatím jsme spokojení. Samozřejmě, byly tam nějaké zbytečné ztráty, ale nečekali jsme, že to projedeme bez ztráty kytičky, takže to lze pochopit,“ uvedl Woznica, podle něhož si mužstvo zvyká na nový systém hry.

„Asi to potřebovalo čas, aby si to sedlo. Pochopitelně, pořád je co zlepšovat, ale už je na hráčích vidět, že jsou si v řadě věcí jistější. Návyky jsou automatické a hra se mi líbí více, než na začátku,“ dodal Woznica.