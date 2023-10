Deník o obou událostech obsáhle v tomto i minulém týdnu psal. První se týkala utkání Hať – Šilheřovice a chování hostujícího obránce Martina Valigůry vůči protihráčům a především sudímu Pavlu Podrackému. Ačkoli Valigůra v rozhovoru pro Deník i před disciplinárkou popřel, že by se věci udály tak, jak muž s píšťalkou uvedl do zápisu o utkání, verdikt komise byl neúprosný.

Disciplinárka trestala! Za rvačku i napadení sudího dlouhý distanc a pokuty

Zkušený sedmatřicetiletý obránce odešel se zákazem činnosti do 30. června 2024, navíc s pokutou dva tisíce korun. „Strčení, urážky a vyhrožování rozhodčím. On popírá, že by to tak bylo řečeno, ale jelikož nepodali protest, tak musíme brát to, co je v zápise o utkání. Proto tento trest. Šlo o hrubé nesportovní chování,“ vysvětlil pro Deník Svatopluk Pešat.

„Před komisí se choval velice slušně, na hřišti ale možná hrály roli vzájemné antipatie. Přece jen Valigůra hraje v klubech v kraji dlouho, Podracký rovněž píská řadu let. Každopádně k takovému jednání se neměl snížit. Ať se děje, co se děje,“ dodal Pešat. Sám Martin Valigůra se k rozhodnutí nechtěl vyjadřovat.

Zdroj: Moravskoslezský krajský fotbalový svaz

Zabiju tě, napsal rozhodčí. Lže, brání se vyloučený. Oba dál ostře reagují

Stejný trest dostal také Jiří Kroužek. Kapitán a asistent trenéra Smilovic měl při duelu s Lučinou mimo hřiště konflikt s hostujícím Robinem Kalmusem, který byl předtím vyloučen za udeření protihráče, jehož měl poté častovat výhrůžkami. „Kroužek byl vystřídaný pro zranění, neseděl na lavici, byl na tribuně, a když ho (Kalmuse) viděl za brankou, šel tam, dal mu čelo a zlomil mu nos,“ přiblížil situaci Svatopluk Pešat.

„Víte, nejhorší na tom je právě to udeření hlavou. Na hřišti je to nějaké kopnutí omluvitelné, ale ne, že jdu padesát metrů a někomu dám čelo. To se mi zdá moc,“ pokračoval šéf disciplinárky, jenž se svými kolegy ale neušetřil ani Kalmuse.

„Za ten úder, kvůli kterého byl vyloučen, by normálně dostal stop na tři utkání, ale při odchodu měl nemístné poznámky pro hráče domácích, a na popud toho začala rvačka. Proto má ještě o dvě utkání víc,“ objasnil Svatopluk Pešat.

Tři červené a napadení sudího: Zabiju tě, neodjedeš živý, řval lídr Šilheřovic

Zdroj: Moravskoslezský krajský fotbalový svaz

Kroužek, který měl v plánu ze zdravotních důvodů po podzimu ukončit svou fotbalovou dráhu, nesouhlasí. Konec si představoval jinak. „Je to tvrdý trest za to, že jsem se pouze bránil a reagoval na úder Kalmuse, který dal jako první dal Klimkovi a posléze mne. On tedy za dva údery dostal pět zápasů stop, já za jediný dvacet a pokutu. Kde je tedy spravedlnost?“ reagoval pro Deník.

Pešat považuje tresty pro všechny aktéry za odpovídající. „My se snažíme, aby po delší období byly přiměřené tomu, co se na hřišti stalo. Tady si myslím, že to tak je,“ stojí za verdikty.

„Musíme si uvědomit, že disciplinární řád se mění. Kdysi jste se rozhodčího dotkl a byly z toho dva roky. Teď? Půl roku. U Valigůry došlo ke strčení a má pět měsíců, byť s přerušením. Navíc tady hrály velkou roli i ty výhrůžky. Každopádně chceme a snažíme se o to, abychom byli fér, nikdo se necítil poškozen, že jsme na někoho přísnější a na jiné mírnější,“ nastínil uvažování komise.

Je však rád, že podobné incidenty s kolegy neřeší často. „Jsou to výjimečné události,“ uzavřel Svatopluk Pešat.