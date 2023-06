/EXKLUZIVNĚ/ Už je to tady! Fotbalové soutěže vrcholí o víkendu, kdy jsou na programu závěrečná kola. Někde připravují slavnostní zakončení sezony, jinde budou po posledním zápase rozebírat důvody neúspěchu. DENÍK už ví, kdo v našem kraji postoupí o patro výš, kolik týmů spadne dolů i který tým je stále v ohrožení.

Fotbalisté MFK Karviná B vyhráli divizi F a v příští sezoně budou hrát MSFL. | Foto: MFK Karviná

II. liga (F:NL)

Ve druhé nejvyšší soutěži už je dohráno, do ČFL sestoupila rezerva pražské Slavie a do MSFL Třinec.

MSFL

Po domácím zaváhání druhého Hlučína s „béčkem“ Zlína (0:0) si v minulém kole postup do II. ligy vybojovala Kroměříž, tabulku vede s náskokem čtyř bodů.

Sestupovat budou tři týmy, jistým účastníkem divize jsou poslední Vítkovice, které doprovodí dvě mužstva z trojice Velké Meziříčí, Frýdlant a Vrchovina.

Postup: Kroměříž.

Sestup: Vítkovice, v ohrožení: Velké Meziříčí (30), Vrchovina (31), Frýdlant (31).

Bude se hrát 33. kolo – 13. 6.: Kvítkovice – Hranice, 14. 6.: Slovácko B – Hlučín, 15. 6.: Rosice - Uherský Brod, 16. 6.: Vítkovice - Blansko, Znojmo - FC Baník Ostrava B, 17. 6.: Kroměříž – Uničov, Zlín B – Vrchovina, Velké Meziříčí – Frýdek-Místek, Hodonín – Frýdlant.

DIVIZE

Soutěž se dohrála o víkendu. Postup si vybojovali tři vítězové - MFK Karviná B (skupina F), Kozlovice (E) a Start Brno (D).

Vzhledem k rozšíření divizí v příštím ročníku ze 14 na 16 účastníků sestupuje ze tří moravských skupin pouze jeden celek s nejnižším počtem bodů, což je Bystřice n. P. s 11 body z „déčka“

Postup: MFK Karviná B, Kozlovice a Start Brno.

Sestup: SK Bystřice n. P.

Krajský přebor

Do divize postoupí vítěz, což je v našem regionu TJ Řepiště, a ze všech pěti krajských přeborů na Moravě také dva nejlepší týmy z 2. míst. „Tím, že Vratimov v minulém kole prohrál ve Vřesině 1:5, nemáme jistotu, že to bude někdo z našeho regionu,“ upozornil Vladimír Janoško, sekretář Moravskoslezského krajského fotbalového svazu (MSKFS). Teoreticky jsou ve hře Vratimov, Petřvald na Moravě a Český Těšín, rozhodne se o víkendu.

Do I.A třídy sestupují poslední Bolatice.

Postup: Řepiště, ve hře: Vratimov (60 bodů), Petřvald na Moravě (59), Český Těšín (59).

Sestup: Bolatice.

Bude se hrát 29. kolo - 17. 6.: Řepiště - Český Těšín, Bolatice - Slavia Orlová, Háj ve Slezsku – Jakubčovice, Heřmanice - Petřvald na Moravě, Brušperk – Vratimov, 18. 6.: Vřesina - Dolní Datyně, Kobeřice – Oldřišov, Pustá Polom - Dolní Benešov.

I.A třída

Do krajského přeboru postupují vítězové obou skupin. S předstihem o tom ve skupině A rozhodly Kravaře, o víkendu se k nim z „béčka“ připojila Stonava, která má po výhře v Libhošti 2:1 před druhými Raškovicemi náskok pěti bodů. V případě, že by do divize šla dvě mužstva z našeho regionu, šanci zahrát si krajský přebor by měl i lepší tým podle koeficientu z 2. místa I.A třídy.

Sestupující do I.B třídy jsou tři – Čeladnou, která na jaře odstoupila ze skupiny B, doplní z „áčka“ Hradec nad Moravicí a po přepoštu podle koeficientu i Jistebník.

Postup: Kravaře (skupina A), Stonava (B).

Sestup: Hradec nad Moravicí, Jistebník (oba A), Čeladná (B).

Bude se hrát 14. kolo:

Skupina A - 16. 6.: Kozlovice – Kravaře, Ludgeřovice – Chlebičov, 17. 6.: Kozmice - Mokré Lazce, Jistebník – Štěpánkovice, Strahovice - Stará Bělá, Krásné Pole – Darkovičky, Hradec nad Moravicí - Město Albrechtice.

Skupina B - 17. 6.: Lučina – Smilovice, Horní Suchá – Dobratice, Staré Město – Raškovice, Stonava – Jablunkov, Tichá - Lokomotiva Petrovice, 18. 6.: Baník Albrechtice – Libhošť.

I.B třída

Postupují čtyři vítězové – ke Kopřivnici ze skupiny D, která si účast v I.A třídě zajistila s předstihem, se o víkendu přidaly Velké Heraltice (A), Píšť (B) a Hepo Petřvad u Karviné (C). I zde je šance, že pokud z krajského přeboru půjdou do divize dva týmy z našeho regionu, postoupil by z I.B třídy ještě nejlepší celek z 2. míst.

Do okresních přeborů sestoupí celkem pět mužstev. Týká se to Hlavnice (A), Dětmarovic (C) a Staříče (D) na posledních místech tabulek. „Nevyřešené je to ještě v béčku, odkud spadnou dva. Rozhodne se mezi Hatí, Svinovem a Bohuslavicemi,“ upozornil sekretář MSKFS Vladimír Janoško na důležitost posledního kola.

Postup: Velké Heraltice (A), Píšť (B), Hepo Petřvald u Karviné (C), Kopřivnice (D).

Sestup: Hlavnice (A), Dětmarovice (C), Staříče (D), v ohrožení: Hať, Svinov a Bohuslavice (všichni B).

Bude se hrát 14. kolo:

Skupina A - 16. 6.: Velké Hoštice - SO Bruntál B, 17. 6.: Krásné Loučky – Hlavnice, Jindřichov – Vítkov, Lichnov - Budišov n. B., Velké Heraltice - Slavia Opava, 18. 6.: Zlatníky – Slavkov, Krnov B - Malé Hoštice.

Skupina B - 14. kolo 16. 6.: MFK Vítkovice B – Záblatí, Hať – Darkovice, 17. 6.: Svinov - Slavoj Rychvald, Bohuslavice – Šilheřovice, Třebovice – Hrabová, Velká Polom – Ostrava-Jih, Hlubina B – Píšť.

Skupina C - 17. 6.: Lískovec – Věřňovice, Baška – Hnojník, Sedliště – Vendryně, Dobrá - Horní Žukov, Baník Orlová – Dětmarovice, 18. 6.: Nýdek - Inter. Petrovice, předehráno: Petřvald – Oldřichovice 5:1.

Skupina D - 16. 6.: Trojanovice I – Kopřivnice, 17. 6.: Starý Jičín – Stachovice, Palkovice – Spálov, Fryčovice - Jeseník n. O., Veřovice – Staříč, Vlčovice – Klimkovice, Ostravice – Skotnice.

Okresní přebory

Ze šesti okresních přeborů půjdou do krajské I.B třídy všichni vítězové. „Z Frýdku-Místku postoupí i druhý tým, protože vyloučená Čeladná z I.A třídy šla až do okresu, takže se to posune,“ poznamenal Vladimír Janoško s tím, že pokud by šly do divize dva týmy z krajského přeboru, postoupil by na koeficient ještě druhý nejlepší celek ze všech okresních přeborů.

BRUNTÁL

Okresní přebor (zbývá 1 kolo) - postup: ve hře Vrbno p. P. (59 bodů) a Stará Ves (59). Sestup: Brantice.

III. třída (dohráno), skupina A – postup: Úvalno, skupina B: Břidličná B.

FRÝDEK-MÍSTEK

Okresní přebor (zbývá 1 kolo) – postup (2 týmy): Nebory, Tošanovice.

KARVINÁ

Okresní přebor (dohráno) – postup: FK Těrlicko 2022.

NOVÝ JIČÍN

Okresní přebor (zbývá 1 kolo) – postup: Odry.

III. třída (zbývá 1 kolo) – postup: Sedlnice.

IV. třída (dohráno) – postup: Hladké Životice.

OPAVA

Okresní přebor (zbývá 1 kolo) – postup: Vřesina.

III. třída, skupina A (dohráno) – postup: Kozmice B, skupina B (dohráno) – postup: Chlebičov B, skupina C (zbývá 1 kolo) – postup: Štáblovice.

OSTRAVA

Městský přebor (zbývá 1 kolo) – postup: ve hře: Markvartovice (56) a Petřkovice (55).

Městská soutěž (zbývá 1 kolo) – postup: Stará Bělá B.