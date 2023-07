Kdo ve fotbalové I.A třídě dal góly, vychytal nuly a sbíral karty? Podívejte se

/EXKLUZIVNÉ, FOTOGALERIE/ Nedávno dohraný ročník I.A třídy ovládli fotbalisté Kravaří a Stonavy. Spolu s vítězstvím ve skupinách si zajistili postup do krajského přeboru. Ten si zahraje i Krásné Pole, druhý tým skupiny A. Naopak do I.B třídy sestoupily z „áčka“ předposlední Hradec nad Moravicí a poslední Jistebník, z „béčka“ až do okresního přeboru Frýdku-Místku zamířila Čeladná, která kvůli nedostatku hráčů na jaře odstoupila z I.A třídy.

