/KOMENTÁŘ DAVIDA HEKELEHO/ Předminulý víkend v Moravskoslezském kraji zarezonovaly dva případy, kdy v nižších soutěžích hráč měl fyzicky i slovně napadnout sudího, případně se fotbalisté rvali mezi sebou. O tom psal Deník v kraji. Jiná média pak zmiňovala incidenty z dalších částí republiky. Člověk si říká: Strašné!

Fanoušci Baníku v Olomouci (30. září 2023) | Video: David Hekele, Lukáš Kaboň

Svět se totálně zbláznil. Nejen ten fotbalový. Nikdo nerespektuje nikoho, ani autority. Žáci učitele, podřízení šéfy, obyvatelé stát a jeho instituce, a sportovci místo soupeření na bojišti v duchu svého odvětví mlátí jen hubou, a když přes ní dostanou, ještě se diví. A brečí.

Buze*ante, řval vyloučený. Kapitán se mstil pěstmi. Co šéf disciplinárky?

Stejně tak, když se o jejich přešlapech píše. Že by se omlouvali, nebo nad sebou zamysleli? Vůbec! Ještě přejdou do protiútoku. Vadí jen to, že se incident dá na světlo světa. Že se na něj upozorní. Pak jen počítáte zprávy, kde každý vyhrožuje, ohání se zákony, svými právy, GDPR, právníky, a tím, jestli vám povolil údajně své video zveřejnit.

Celá společnost je na hlavu, měla by se vzpamatovat. Fotbal a jeho aktéry nevyjímaje.